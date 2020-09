vor 18 Min.

TSV Buch verliert „zu hoch“, TSV Neu-Ulm mit Remis

Plus In Rückstand muss der TSV Buch alles riskieren, um noch eine ranzukommen – das geht nach hinten los. Der TSV Neu-Ulm stagniert in der Landesliga Württemberg.

Von Jürgen Schuster

Der vierte Spieltag in der Fußball-Landesliga Württemberg endet sowohl für den TSV Neu-Ulm, als auch für den TSV Buch enttäuschend.

TSV Neu-Ulm: So richtig voran kommt der TSV Neu-Ulm in der Fußball-Landesliga momentan nicht. Der Punkteteilung im Derby gegen Buch folgte am Sonntag ein weiteres Remis. Das Auswärtsspiel beim TSV Weilimdorf endete mit einem durchaus vermeidbaren 1:1. In einer durchwachsenen ersten Spielhälfte neutralisierten sich beide Teams weitgehend, lediglich Neu-Ulms Florian Ufschlag und Nole Stanic kamen in einer Aktion vor dem Tor der Gastgeber etwas zu spät und konnten deshalb kein Kapital aus dieser vielversprechenden Situation schlagen. Nach der Pause benötigten die Neu-Ulmer eine Viertelstunde, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Deshalb gelang dem TSV die 1:0-Führung erst in der Mitte der zweiten Halbzeit. Der eingewechselte Kevin German konnte dazu in sehenswerter Manier einen Freistoß aus der Distanz im Tor des TSV Weilimdorf versenken (77.). Sehr zum Ärger von Neu-Ulms Trainer Lukas Kögel ging dem Ausgleich dann ein unnötiger Freistoß an der Mittellinie voran. „Wir machen einfach zu viele unnötige Fouls“, monierte der TSV-Trainer. Der eigentlich harmlose Ball wurde von einem Verteidiger noch abgefälscht, Torhüter Luca Fritsche konnte den ersten Versuch eines Weilimdorfers noch abwehren, war dann jedoch machtlos (85.).

TSV Neu-Ulm : Fritsche – Merk (87. Gnann), Rupp, D. Schuhmacher , M. Kurz – Casullo (74. N. Kurz), Beer, Fidan (56. Schlotter), Kidane – Stanic (69. German), Ufschlag.

TSV Neu-Ulm spielt Unentschieden gegen Weilimdorf

TSV Buch: Lange Zeit war die Partie zwischen Aufsteiger TSVgg Plattenhardt und dem TSV Buch ein Match mit offenem Ausgang. Erst in den Schlussminuten gingen die Bucher auf den Fildern unter. „Die Niederlage war um zwei Tore zu hoch“, kommentierte Pressewart Steffen Amann später die 2:5-Abfuhr seiner Mannschaft. Plattenhardt ließ die erste Torchance des Spiels noch ungenutzt, ehe Buch erstmals in Führung ging. Manuel Schrapp verwertete einen an Timo Leitner verursachten Foulelfmeter zum 0:1-Pausenstand (30.). Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gelang Marko Drljo der erstmalige Ausgleich (50.), ehe Timo Leitner die Vorarbeit von Schrapp zur erneuten Führung des TSV Buch ausnutzte (61.). Für den neuerlichen Ausgleich war Emre Yildizeli mit einem Sonntagsschuss verantwortlich (67.). Außer den Toren sahen die Zuschauer bis dahin nur wenig Aufregendes. So war es wenig verwunderlich, dass ein weiterer Strafstoß die Führung der Hausherren einbrachte. Erneut traf Yildizeli (80.). Weil Buch nun alles riskieren musste, boten sich für Plattenhardt Möglichkeiten zu Kontern. Zweimal wurden die Gäste dabei kalt erwischt: Michael Deutsche (89.) sowie Enrico Raupach (90.+2) trafen zum zu hohen Plattenhardter Erfolg.

TSV Buch : Widmann – S. Paul , Zwar (76. Schabel), J. Paul (81. Trum), Zott (81. Egle) – Bolkart, Zeh (16. Riedel), Amann , Merkel – Leitner , Schrapp.

