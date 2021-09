TSV Neu-Ulm

Trainer Bülent Haki quittiert beim TSV Neu-Ulm den Dienst

Plus Nächste Hiobsbotschaft beschert dem Verein ein dickes Problem

Von Jürgen Schuster

Nächste Hiobsbotschaft für den württembergischen Fußball-Landesligisten TSV Neu-Ulm: Trainer Bülent Haki hat seinen Job aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen quittiert. „Ich muss auf meine innere Uhr und meinen Körper hören“, begründet Haki seinen für Außenstehende überraschenden Rücktritt. Er war vor wenigen Wochen nach einer Trainingseinheit auf dem Platz zusammengebrochen und zur Kontrolle in eine Klinik gebracht worden. Nach dem auch im privaten Umfeld viele Dinge auf den Gefühlsmenschen Bülent Haki hereingebrochen waren, hat er nun die Reißleine gezogen: „Ich will es nicht noch einmal so weit kommen lassen.“ Er vermisst bei sich selbst die geistige und körperliche Frische. „Er hat es mit menschlicher Größe der Mannschaft erklärt, man muss das respektieren“, sagt TSV-Abteilungsleiter Werner Wetzel voller Verständnis: „Er hat einen guten Job gemacht.“

