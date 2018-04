vor 22 Min.

TSV Neu-Ulm als Dauergast vor dem Offenhauser Tor Lokalsport

Hier scheitert Neu-Ulms Adin Kajan an Offenhausens Torwart Marius Merz. Trotzdem fallen gestern insgesamt acht Tore.

Das Stadtderby zwischen Neu-Ulm und Offenhausen ist eine klare Sache. Offenhausens Trainer ist erbost.

Von Stefan Kümmritz

Lange hatten sich Fußball-Kreisligist SV Offenhausen (A Donau) und der Tabellenzweite der Bezirksliga, TSV Neu-Ulm, nicht mehr in einem Pflichtspiel gegenüber gestanden. Gestern war es im Viertelfinale des Bezirkspokals soweit. Die Zuschauer sahen acht Tore, aber nicht das erhoffte spannende Lokalderby. Die klassenhöheren Neu-Ulmer entschieden die Begegnung klar mit 6:2 für sich.

Während der 90 Minuten kam SVO-Trainer Alexander Höhne aus dem Klagen nicht heraus. „Alle machen überall zu viele Fehler“, kam es oft aus seinem Munde. Am meisten plagten ihn seine Abwehrspieler. „Die machen es dem Gegner zu leicht“, so sein Urteil, das mehrfach durch Treffer des Bezirksligisten Bestätigung fand. Dabei gehörten die ersten zehn Minuten den Gastgebern und sie hatten auch die erste Torchance. Aber Ex-TSV-Spieler Vitali Lasarev köpfte über das Neu-Ulmer Tor (4.). Ein erstes Ausrufezeichen für den Gegner setzte Adin Kajan, als er den Pfosten des Offenhauser Gehäuses traf (8.).

TSV Neu-Ulm im Halbfinale des Bezirkspokals Donau/Iller

Dann rissen die Gäste das Spiel an sich. Nachdem Marcel Cymcyk noch freistehend vergeben hatte (11.), traf der aufgerückte Daniel Schuhmacher per Kopf zum 1:0 für den Bezirksligisten (13.). Offenhausen versuchte dagegen zu halten, hatte damit aber erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs Erfolg - allerdings keinen Zählbaren.

Im zweiten Durchgang vermehrten sich die Abwehrfehler der Offenhauser noch und ihr Kontrahent nutzte das mit Treffern von Christian Bohnacker (48.), Adin Kajan (50.) und erneut Bohnacker (52.) im Zwei-Minuten-Takt aus. Beim Stand von 4:0 für Neu-Ulm war die Partie frühzeitig entschieden, aber Trainer Höhne trieb seine Mannschaft weiter an. Man wollte sich achtbar aus der Affäre ziehen. Dies schien möglich, als Markus Erthle in der 61. Minute auf 1:4 verkürzte. Doch fast im Gegenzug stellte Alexandro Casullo den alten Abstand wieder her (63.). Zwar traf Erthle dann noch einmal und es hieß nur noch 2:5 aus Sicht des SVO (66.), doch dann erlahmten die Kräfte der Offenhauser merklich und Bohnacker sorgte mit seinem dritten Treffer für den Endstand (76.). Kämpferisch hatten die Gastgeber lange gut mitgehalten, spielerisch hatte Neu-Ulm aber Vorteile. Beim Ausnutzen der Torchancen sowieso.

