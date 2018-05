07:04 Uhr

TSV Neu-Ulm vor hartem Kampf gegen Tiefenbach Lokalsport

Drei Punkte in Tiefenbach wären für den TSV Neu-Ulm enorm wichtig. Er kämpft noch um den Meistertitel in der Bezirksliga.

Seit den Spielen am Mittwoch ist der TSV Neu-Ulm wieder Tabellenführer in der Fußball-Bezirksliga. Doch am Sonntag (15 Uhr) wartet eine große Hürde: Die Kreisstädter müssen beim Tabellendritten in Tiefenbach bestehen.

„Wir wissen, was da auf uns zukommt“, ist sich Neu-Ulms Co-Trainer Bora Meydanci sicher. Mit den drei Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen von Türkspor Neu-Ulm geht seine Mannschaft zuversichtlich und selbstbewusst an den Start. „Wir werden hundert Prozent abrufen müssen. Tiefenbach ist vor allem daheim sehr schwer bespielbar“, sagt er. „Wenn wir diese Hürde nehmen, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg“, erklärt Meydanci, der zum Saisonende aufhören wird. Rein von der Papierform ausgegangen, sollte das Restprogramm tatsächlich für den TSV sprechen.

Mit dem Restprogramm seiner Truppe und einer daraus resultierenden Zielsetzung möchte sich Tiefenbachs Trainer Christoph Schregle allerdings gar nicht befassen. „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel“, erklärt er. Nicht nur wegen der personellen Rückschläge in den vergangenen Wochen hält der Ex-Profi den Ball flach. „Besonders das Spiel gegen Neenstetten war schon eine kleine Enttäuschung. Trotzdem haben wir 24 Spiele ausgetragen und stehen mit 49 Punkten da. Damit können wir zufrieden sein“, bilanziert er.

TSV Neu-Ulm trifft auf SV Tiefenbach

Nach den personellen Engpässen der vergangenen Wochen sieht es morgen für das Spitzenspiel wieder etwas besser aus. Trotzdem sagt Schregle: „Wir werden unser Bestes geben und schauen dann, was dabei herauskommt. Ärgern wollen wir die Neu-Ulmer auf jeden Fall. Mehr wäre derzeit aber nicht realistisch.“

Türksport Neu-Ulm Ärgster Konkurrent des TSV im Titelrennen ist Türkspor Neu-Ulm. Er empfängt am Sonntag den spielstarken FC Blaubeuren. Ein Selbstläufer wird diese Partie sicher nicht. In der Vorrunde zog der damals noch von Oliver Seitz trainierte Titelfavorit in Blaubeuren mit 2:5 den Kürzeren.

FC Burlafingen Der FCB empfängt morgen (15 Uhr) den SC Staig. Während der Woche wurde bekannt, dass die 1:4-Niederlage des FCB im Spiel gegen den FC Neenstetten annulliert werden musste. Der Schiedsrichter hatte einen Regelverstoß begangen. Der Treffer zur 2:1-Führung des FC Neenstetten war mit einem direkt ausgeführten Freistoß erzielt worden. Die richtige Spielfortsetzung wäre nach einer Gelben Karte für einen Burlafinger jedoch ein indirekter Freistoß gewesen. Die Partie wird am 21. Mai um 15 Uhr wiederholt. (mis)

