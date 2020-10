TSV Obenhausen wechselt den Sieg gegen Aufheim/Holzschwang ein

vor 38 Min.

Unbändige Freude beim TSV Obenhausen: In einer spektakulären Schlussphase hat das Team die SGM Aufheim/Holzschwang mit 2:1 besiegt. Davor roch es lange nach Unentschieden.

Plus Lange sieht es in der Partie des TSV Obenhausen gegen die SGM Aufheim/Holzschwang nach einem Remis aus. Dann beginnt eine wilde Schlussphase. Die Ergebnisse des 5. Spieltags.

Von Stefan Kümmritz und Michael Schuster

Am Tag der deutschen Einheit sah es bis zur 82. Minute so aus, als würden sich Gastgeber TSV Obenhausen und die favorisierte SGM Aufheim/Holzschwang schiedlich und friedlich mit 0:0 trennen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Außerdem: So endeten die anderen Spiele des fünften Spieltags in der Bezirksliga Donau/Iller.

Aufheim/Holzschwang begann forscher als der TSV, ohne aber zu einer Torchance zu gelangen. Die erste Möglichkeit hatte dann der TSV Obenhausen von Trainer Tim Hille. Allerdings wehrte SGM-Keeper Nicolai Bachteler den Freistoß von Klaus Jehle ab (17.). Weite Bälle der Gäste in den Angriff landeten oft im Leeren. Unermüdlich angetrieben von Tim Hübsch kam der TSV nun öfter vors Tor des Gegners, gefährlich war aber nur ein Schuss von Dominik Larisch (26.), den Bachteler entschärfte. Kurz vor der Pause brannte es zweimal vor dem Obenhauser Tor, aber es blieb beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel verteilt und es gab hüben wie drüben kaum Torchancen, aber ein etwas glückliches Ende für den TSV.

Der eben eingewechselte Dominik Zwatschek traf für den TSV mit einem unhaltbaren Distanzschuss zum 1:0 (82.). Die Freude über die Führung dauerte aber nur vier Minuten. Dann glückte Daniel Binder der Ausgleich für die Gäste. 1:1 wäre ein halbwegs gerechtes Ergebnis gewesen, auch wenn Obenhausen etwas mehr Torchancen hatte. Doch der TSV wollte mehr. Welch glückliches Händchen sein Trainer Tim Hille hatte, zeigte sich in der 90. Minute, denn der Schütze zum 2:1-Siegtreffer, Dalibor Bratic, war gerade erst von der Bank gekommen. Letzte Versuche der SGM, noch zum Remis zu kommen, verpufften quasi schon im Ansatz. Für die Gastgeber war es der erste Sieg in der neuen Saison, die SGM mischt mit acht Punkten weiter oben mit.

Corona-Verdachtsfall beim SV Thalfingen

Die Fußball-Bezirksliga hatte wieder eine coronabedingte kurzfristige Absage zu erleiden. Wegen eines Verdachtsfalls konnte der SV Thalfingen seine Partie beim TSV Blaubeuren nicht antreten. „Wir haben uns an die Vorschriften gehalten und den Fall sofort gemeldet“, kommentierte SVT-Trainer Laurino Di Nobile die Situation. Thalfingen hat jetzt schon drei Nachholsspiele im Kalender. Ob das erste davon am Mittwoch gegen den SV Tiefenbach überhaupt stattfinden kann, hängt vom Testergebnis des betreffenden Spielers ab. „So langsam wird es eng“, so Di Nobile weiter.

FC Hüttisheim – SGM Ingstetten/Schießen 2:5 (2:3). Hüttisheim kam durch das 1:0 von Luca Bachteler (3.) hervorragend ins Spiel. Tobias Ott gelang prompt der Ausgleich (5.) und Fabian Span brachte die Gäste sogar mit 2:1 in Front (18.). Auch der Ausgleich von Daniel Haas hielt nicht lange (37.). Ott erzielte direkt nach dem Anspiel mit einem satten Schuss aus 30 Metern das 3:2. Fabian Span (46., 51.) machte mit seinen frühen Treffern in Durchgang zwei alles klar.

TSV Bermaringen – FC Blaubeuren 1:1 (1:1). In der emotionsgeladenen und von vielen Fouls geprägten Partie brachte Edemir Dzanic (27.) die Blaubeurer in Front. Christian Peter gelang in der 40. Minute der Ausgleich.

TSG Söflingen – TSV Langenau 1:1 (1:1). Die Söflinger konnten vor der Pause ihre leichten Vorteile nur in einen Treffer von Sven Schindler (22.) ummünzen. Jannik Kräutter traf per Kopf zum Ausgleich (39.).

SV Tiefenbach – Srbija Ulm 0:3 (0:2). Nenad Ilic brachte Srbija in Front (20.). Nenad Duric baute weiter aus (37.). Gerade, als Tiefenbach besser in die Partie zu kommen schien, zogen die Gäste noch einmal an und kamen nach einem weiteren Tor von Duric (67.) zum letztlich verdienten Erfolg.

TSV Blaustein – FC Burlafingen 3:2 (2:0). Blaustein hatte die Partie vor dem Wechsel gut im Griff, brauchte bei der Führung aber die tatkräftige Unterstützung des FCB. Spielertrainer Florian Peruzzi versenkte in der 33. Minute den Ball in den eigenen Maschen. Marius Veith (37.) und Yannik Otto (56./FE.) schienen die Partie entschieden zu haben, Michael Scholz gelang jedoch der Anschluss (57.). Nachdem Niklas Barabas sogar auf 2:3 verkürzte (84.), geriet Blaustein noch ins Schwimmen. Peruzzi sah in der 75. Minute Gelb-rot.

SV Jungingen – SV Lonsee 4:2 (4:1). Jungingen war vor der Pause klar überlegen, verpasste es aber, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Marco Wind gelang die Führung (5.). Simon Wörz (16.) glich aus, bevor dann wieder Wind (25.), Julian Thierer (38.) und Laurin Schmidt (43.) die Partie noch vor dem Wechsel entschieden. Nach dem Seitenwechsel nutzte Jungingen seine Konterchancen nicht und hatte sogar Glück, dass Lonsee mit dem zweiten Tor von Simon Wörz (66.) nur noch Kosmetik gelang.

SC Türkgücü Ulm – SC Staig 1:2 (1:2). Mirhad Mehanovic brachte Türkgücü in Führung (12.). Danach übernahm aber Staig das Kommando und kontrollierte über weite Strecken die Partie. Pascal Geiselmann (29.) und Maurice Huber (32.) drehten binnen drei Minuten das Spiel. Türkgücüs Harun Sahin sah in der Nachspielzeit noch Gelb-rot (93.).

