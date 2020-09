vor 34 Min.

TTC Neu-Ulm feiert gegen Bad Homburg einen Auftaktsieg

Der TTC Neu-Ulm gewinnt gegen Bad Homburg - entscheidend ist ein Duell zweier ehemaliger Teamkollegen.

Das Duell zweier ehemaliger Teamkameraden brachte die Entscheidung: Der TTC Neu-Ulm ist mit einem Sieg in die neue Saison der Tischtennis-Bundesliga gestartet. Gegen den TTC OE Bad Homburg gewann das Team von Trainer Dmitrij Mazunov am Sonntagnachmittag mit 3:1. Die entscheidende Partie war die zwischen dem ehemaligen Neu-Ulmer Gustavo Tsuboi und Tiago Apolonia vom TTC. Apolonia entschied die Begegnung mit einem 3:0 (11:9/11:8/11:9) und bescherte seinem Team so den Auftaktsieg.

Jedoch hatten die Neu-Ulmer das erste Duell zunächst abgegeben müssen. In diesem hatte sich Tsuboi in einer umkämpften Partie knapp mit 3:2 (5:11/6:11/11:7/11:6/11:5) gegen Neu-Ulms Vladimir Sidorenko durchgesetzt. Es sollte jedoch der einzige Mannschaftspunkt bleiben, den die Homburger holten.

TTC Neu-Ulm gewinnt gegen Bad Homburg

Und es sollte auch das engste der Einzel am Sonntag bleiben. In der Folge erledigten die Neu-Ulmer ihre Aufgaben nämlich routiniert. Zunächst besiegte Apolonia den Homburger Lev Katsman mit 3:1 (8:11/14:12/11:7/10:12), wobei der Portugiese durchaus mit dem jungen Russen zu kämpfen hatte. Apolonias Teamkollege und neben Sidorenko Neu-Ulms nächster Neuzugang, Emmanuel Lebesson, gewann ebenfalls mit 3:1, sein Duell mit Rares Sipos fiel jedoch deutlicher für den Akteur des TTC Neu-Ulm aus: 11:5/6:11/11:5/11:6.

Nach dem Auftakt gegen Bad Homburg hat der TTC jetzt erst einmal eine kleine Pause. Der zweite Bundesliga-Spieltag ist erst für den 27. September angesetzt. (gioe)

