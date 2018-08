18:23 Uhr

Tag der Auslosungen in den Verbandspokalen Lokalsport

Die WFV und BFV nennen die nächsten Pokalrunden. Illertissens Trainer trifft im Toto-Pokal einen sehr guten Bekannten.

Nachdem eine handvoll Fußballvereine aus der Region schon aus dem WFV-Pokal ausgeschieden sind, steigt der SSV Ulm 1846 Fußball jetzt erst ein. Für sein Spiel in Runde drei wurde dem Titelverteidiger am Donnerstag der Kreisligist FC Eislingen zugelost. Der TSV Buch bekommt es mit dem TSV Essingen aus der Verbandsliga zu tun. Doch nicht nur die Vertreter des Württembergischen Verbands wissen, wie es für sie im Pokal weitergeht. Auch der Bayerische Verband hat gestern die zweite Runde des Toto-Pokals ausgelost. Für den FV Illertissen heißt der Gegner FC Gundelfingen.

Das ist ein interessantes Los, denn Illertissens Trainer Stefan Anderl ist eng mit den Gundelfingern verbandelt. Sage und schreibe 14 Spielzeiten, zuletzt in der Saison 2015/16, war er dort als Trainer tätig und lebt noch immer in der knapp 8000 Einwohner zählenden Stadt im Landkreis Dillingen.

FV Illertissen trifft im Toto-Pokal auf den FC Gundelfingen

Darüber hinaus absolvierte Anderl weit über 500 Partien als Spieler bei seinem Heimatverein und gilt dort als Institution. Sollte das an Insiderwissen noch nicht genug sein, kann er ja auch Markus Schaich um Rat bitten. Der Trainer von Illertissen II trifft in der Landesliga Südwest schließlich regelmäßig auf Gundelfingen. Das Spiel wird am kommenden Mittwoch, 22. August, um 18.15 Uhr angepfiffen.

Verbindungen gibt es auch bei den Ulmer Spatzen und ihrem Gegner Eislingen (Mittwoch, 29. August, 17.15 Uhr). Beim FC spielte einst Ulms Ex-Trainer Tobias Flitsch, der den SSV in der vergangenen Saison zum WFV-Pokalsieg und somit zum Einzug in den DFB-Pokal führte.

Lesen Sie: So schaffte es der SSV Ulm in den DFB-Pokal.

Davon ist der TSV Buch noch weit entfernt. Mit dem Verbandsligisten TSV Essingen bekommt es das Team von Trainer Harry Haug mit der Mannschaft zu tun, die am vergangenen Wochenende den SC Türkgücü Ulm mit 3:1 aus dem WFV-Pokal kegelte. Heute steigt Essingen wieder in die Verbandsliga ein, am Mittwoch, 29. August, spielen sie dann im Verbandspokal gegen den TSV Buch (Anstoß ist um 17.15 Uhr). (hs, gioe)

