Tanzen: Deshalb beendet Hannelore Weinmann ihre internationale Karriere

Plus Hannelore Weinmann beendet ihre internationale Karriere als Leistungssportlerin. Die 70-Jährige vom SSV Ulm 1846 spricht über bewegende Momente und schillernde Kleider.

Das Make-up ist aufgetragen, Lippen und Fingernägel sind farblich auf das Kleid in Rot und Schwarz abgestimmt. Die Ohrclips ebenso. Die Vorbereitung auf große Turniere ist bei Hannelore Weinmann über all die Jahre zur Routine geworden. Nichts deutet im März 2020 darauf hin, dass dieser Wettkampf etwas Besonderes sein sollte.