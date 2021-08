Auf in den hohen Norden

In der Bundesliga tritt der TTC Neu-Ulm bei Werder Bremen an. Warum Trainer Mazunov eine „heiße Kiste“ erwartet

„Mit dieser Mentalität wollen wir auch in Bremen antreten“, versprach Tiago Apolonia am vergangenen Samstag nach dem hart erkämpften 3:1-Sieg des TTC Neu-Ulm gegen Bergneustadt zum Start in die Saison der Tischtennis-Bundesliga. Heute Abend wollen der portugiesische Routinier und seine jüngeren Kollegen beim SV Werder in der Hansestadt nachlegen (19 Uhr).

„Natürlich ist Tiago der von allen Jungen anerkannte Leitwolf“, sagt TTC-Trainer Dimitrij Mazunov. Und weiter meint er: „Aber auch er muss mit ihnen konkurrieren.“ Dass der 35-jährige Portugiese diese Herausforderung offenbar angenommen hat, bestätigte der Publikumsliebling mit seinem Auftritt am Samstag. „Seine Schulterprobleme sind weg, er ist wieder absolut fit“, beobachtete der Coach erfreut.

Wen er in Bremen an den Tisch lassen wird, dürfte er erneut erst kurzfristig entscheiden. Wobei ihm Vereinschef Florian Ebner schon vorab einen Wink mit auf den Weg gegeben hat: „Die Mannschaft stellt sich eigentlich von selbst auf“, ließ der TTC-Präsident nach der erfolgreichen Saisonpremiere durchblicken. Das hieße: Apolonia, Kay Stumper und vermutlich Vladimir Sidorenko, der nach seiner späten Rückkehr vom WTT-Turnier in Budapest zuletzt noch auf der Bank schmoren musste. Form und jüngste Entwicklung des 19-jährigen Russen jedenfalls lassen auch seine Nominierung erwarten. Dabei gibt sich Stumper ungeachtet seines jüngsten Höhenflugs klug zurückhaltend: „Jeder von uns will immer spielen, aber das geht nicht“, weiß der 18-Jährige, der am Wochenende auch bei den nationalen Einzelmeisterschaften in Bremen tüchtig mitmischen will.

Profitieren könnten die Neu-Ulmer vom Ausfall des spielstarken Kasachen Kirill Gerassimenko, der bei den Bremern schon bei ihrer Auftaktniederlage in Grenzau schmerzlich vermisst wurde. Der 24-Jährige, der in der Weltrangliste deutlich vor allen TTC-Akteuren geführt wird, muss wegen eines positiven Corona-Testergebnisses eine zweiwöchige Quarantäne absitzen.

Gleichwohl rechnet Trainer Mazunov mit einer „heißen Kiste“. Ein „kleiner Vorteil“ sei das Fehlen Gerassimenkos schon, meint der 50-Jährige, „aber das muss uns nicht unbedingt in die Karten spielen“. Schließlich sei Bremens schwedischer Vizeweltmeister Mattias Falck immerhin Neunter der Weltrangliste, „stets für zwei Punkte gut“. Und auch einen Marcelo Aguirre müsse „man erst einmal schlagen“. Im Hinspiel der Vorsaison ist das selbst Tiago Apolonia nicht gelungen.