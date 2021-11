Tischtennis

16:00 Uhr

Aufatmen beim Bundesligisten TTC Neu-Ulm: Negativserie ist zu Ende

Plus Der TTC Neu-Ulm hat seine Mini-Krise in der Tischtennis-Bundesliga überwunden. Beim ASV Grünwettersbach gab es einen 3:1-Sieg.

Von Willi Baur

Kollektive Erleichterung beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm: Ein 3:1-Erfolg beim ASV Grünwettersbach beendete am Sonntag die Negativserie der Mazunov-Schützlinge, die in der Liga zuvor vier Spiele in Folge verloren hatten.

