Tischtennis-Bundesliga

14:34 Uhr

Tischtennis: Erstes Heimspiel, erster Sieg für den TTC Neu-Ulm

Hoch konzentriert und mit vollem Einsatz feierte Kay Stumper hinten seinen ersten Einzelsieg in der Bundesliga. TTC Neu-Ulm

Plus Tiago Apolonia und Kay Stumper punkten beim Neu-Ulmer Auftaktsieg. Warum das 3:1 gegen Bergneustadt eine emotionale Achterbahnfahrt war.

Von Willi Baur

„Das war ein guter Saisonstart, nicht mehr und nicht weniger“, kommentierte Neu-Ulms Trainer Dimitrij Mazunov zunächst betont nüchtern den 3:1-Erfolg seines Teams gegen den TTC Bergneustadt beim Auftakt in die neue Spielzeit der Tischtennis-Bundesliga. Ein paar Minuten später freilich gewährte der 50-jährige Russe dann doch einige Einblicke in seine emotionale Achterbahnfahrt in der Pfaffenhofener Sporthalle. Gründe dafür gab es reichlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen