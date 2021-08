Tischtennis-Bundesliga

vor 2 Min.

Tischtennis: So will der TTC Neu-Ulm auch bei Werder Bremen punkten

Plus In der Tischtennis-Bundesliga tritt der TTC Neu-Ulm bei Werder Bremen an. Warum Trainer Mazunov eine „heiße Kiste“ erwartet.

Von Willi Baur

„Mit dieser Mentalität wollen wir auch in Bremen antreten“, versprach Tiago Apolonia am vergangenen Samstag nach dem hart erkämpften 3:1-Sieg des TTC Neu-Ulm gegen Bergneustadt zum Start in die Saison der Tischtennis-Bundesliga. Am Mittwochabend wollen der portugiesische Routinier und seine jüngeren Kollegen beim SV Werder in der Hansestadt nachlegen (19 Uhr).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen