vor 53 Min.

Bundesliga und Pokal: TTC Neu-Ulm greift wieder ins Geschehen ein

Plus Zuletzt waren die Spieler des TTC Neu-Ulm mit ihren Nationalmannschaft bei der EM in Rumänien. Jetzt warten in Bundesliga und Pokal knifflige Aufgaben.

Von Willi Baur

Es ist das erklärte Ziel von Dimitrij Mazunov, Trainer des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm, „wieder eine kleine positive Serie zu starten“. Das gelte insbesondere für die Liga, schränkt der 50-Jährige vor dem Heimspiel gegen den Post-SV Mühlhausen am Freitag in Pfaffenhofen (19 Uhr) ein. Denn schon am Sonntag erwartet der TTC an gleicher Stelle Titelverteidiger Borussia Düsseldorf zum Pokal-Achtelfinale (15 Uhr).

