Gold in Rumänien: So erlebte Neu-Ulms Kay Stumper die Europameisterschaft

Plus Die Spieler des TTC Neu-Ulm waren bei der Team-EM in Rumänien erfolgreich. Mannschaftsgold gab es für Kay Stumper, Silber für Lev Katsman und Vladimir Sidorenko.

Des einen Freud, der anderen Leid: Gleich drei Akteure des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm versammelten sich am Sonntag bei der Europameisterschaft in unterschiedlichen Rollen zur Siegerehrung auf dem Treppchen.