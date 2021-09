Nicht einmal ein Satzgewinn für Neu-Ulm

Erst die starke Leistung im Derby, dann eine heftige Enttäuschung im Heimspiel gegen Fulda

Ein Kontrastprogramm lieferte am Wochenende der TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga ab. Der verpassten Siegchance und dem 2:3 am Freitag im Derby bei den TTF Ochsenhausen folgte am Sonntag in Pfaffenhofen eine glatte 0:3-Heimpleite gegen den TTC Fulda-Maberzell.

Nach einem Traumstart in die Saison mit drei Siegen in Folge setzte es jetzt also drei Niederlagen binnen einer Woche. „Diese war besonders bitter“, konstatierte TTC-Präsident Florian Ebner am Sonntag. Schon nach einer Stunde und zwölf Minuten schlichen seine Spieler zerknirscht und ohne einen einzigen Satzgewinn aus der Box. Grund dazu hatten sie genug.

Den besten Eindruck hinterließ noch Lev Katsman, der gegen Fan Bo Meng zumindest in die Nähe eines Satzgewinns kam. Zu diesem Zeitpunkt führte Fulda freilich schon 2:0.

Am Freitagabend hatten nur ein paar Pünktchen gefehlt – und ein bisschen Glück. Dass der nominelle Neu-Ulmer Spitzenmann Vladimir Sidorenko dem seit Wochen formstarken US-Amerikaner Kanak Jha im Entscheidungssatz knapp unterlag, das lag auch an einer Serie nicht zu parierender Netzroller und Kantenbälle. Kein Verständnis hatte Trainer Dimitrij Mazunovs indes für die leblose Vorstellung Sidorenkos im Spitzeneinzel gegen Simon Gauzy: „Er hat früh den Kopf hängen lassen. Das geht so nicht.“ Wie man den Franzosen knacken kann, hatte im Eröffnungseinzel Tiago Apolonia demonstriert. Neu-Ulms zweiter junger Russe Lev Katsman verschmähte im Doppel an der Seite von Apolonia unter anderem sechs Satzbälle im vierten Durchgang.

TTF Ochsenhausen – TTC Neu-Ulm 3:2. Gauzy – Apolonia 2:3 (8:11, 11:9, 12:10, 7:11, 8:11); Jha – Sidorenko 3:2 (9:11, 11:8, 11:7, 5:11, 11:7); Kulczycki – Katsman 1:3 (11:13, 11:5, 9:11, 8:11); Gauzy – Sidorenko 3:0 (11:7, 11:3, 11:5); Kulczycki/Kubik - Apolonia/Katsman 3:1 (6:11, 12:10, 11:8, 17:15).

TTC Neu-Ulm – TTC Fulda-Maberzell 0:3. Stumper – Cassin 0.3 (8:11, 9:11, 7:11); Apolonia – Filus 0:3 (7:11. 8:11, 3:11); Katsman – Meng 0:3 (8:11, 6:11, 11:13).