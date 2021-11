Pokal-Finale in Neu-Ulm: Beim "Final Four" sind wieder Zuschauer dabei

Das Tischtennis-Jahr 2022 startet mit einem Highlight: Am 8. Januar entscheidet sich im Pokal-Finale in Neu-Ulm, wer den ersten Titel der Saison erringt.

Das Herz des Deutschen Tischtennis-Pokals schlägt auch in der Saison 2021/22 in Süddeutschland: Am 8. Januar 2022 steigt in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm das Liebherr Pokal-Finale. Die Multifunktionsarena ist somit bereits im siebten Jahr in Folge Austragungsort des "Final-Four"-Turniers, in dem die vier besten Teams an einem Tag um die Trophäe kämpfen. In dieser Saison allerdings ohne Lokalkolorit.

Für die beiden Bundesligisten aus der Region, die TTF Ochsenhausen und den TTC Neu-Ulm, war heuer im Pokal-Wettbewerb bereits frühzeitig Endstation.

Das müssen Zuschauerinnen und Zuschauer beachten

Nach den „Geisterspielen“ in der vergangenen Saison dürfen dieses Mal auch wieder Fans live vor Ort dabei sein. Möglich macht die Rückkehr der Zuschauer ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept, das die ausrichtende Tischtennis-Bundesliga (TTBL) in Zusammenarbeit mit der Betreibergesellschaft der Ratiopharm-Arena entwickelt hat. Dieses sieht unter anderem die sogenannte 3G-Plus-Regel vor: Alle Personen, die in der Halle sind, müssen entweder geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Dafür fällt auf den Sitzplätzen die Maskenpflicht weg. Kinder unter zwölf Jahren benötigen keinen Nachweis, bei Schülerinnen und Schülern genügt die Vorlage des Schülerausweises. Tickets im Vorverkauf sind bereits erhältlich, unter anderem im Ticketshop der TTBL.

Halbfinalspiele beginnen um 14 Uhr

Los geht es um 14 Uhr mit den Halbfinals, die parallel an zwei Tischen gespielt werden. Im ersten Duell tritt der 1. FC Saarbrücken gegen den Post SV Mühlhausen an. Im zweiten Semifinale spielt der TTC Fulda-Maberzell, der erstmals seit 2016 beim "Final Four" dabei ist. Auf welchen Gegner die Osthessen treffen, entscheidet sich am 16. November im Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Borussia Düsseldorf und Herausforderer TTC OE Bad Homburg. Das Finale der beiden Sieger ist ab 18 Uhr vorgesehen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch