TTC Neu-Ulm: Die große Show des Kay Stumper beim Sieg in Bremen

Plus In der Tischtennis-Bundesliga gewinnt der TTC Neu-Ulm 3:1 gegen Werder Bremen. Der 18-jährige Kay Stumper überrascht sogar den Vizeweltmeister.

Der TTC Neu-Ulm sorgt in der Tischtennis-Bundesliga weiter für Furore. Dem 3:1-Erfolg gegen Bergneustadt folgte am Mittwochabend ein Sieg mit dem gleichen Ergebnis beim SV Werder Bremen. Nur das minimal bessere Spielverhältnis trennt die Neu-Ulmer momentan von Spitzenreiter Borussia Düsseldorf.