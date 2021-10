Tischtennis

TTC Neu-Ulm im Pech: Aus im Pokal, Niederlage in der Bundesliga

Plus Der TTC Neu-Ulm hat nach der Europameisterschafts-Pause einen klassischen Fehlstart hingelegt. Einer Niederlage in der Bundesliga folgte das Aus im Pokal.

Von Willi Baur

Aus im Pokal und in der Liga weiter im Sinkflug: Der schmerzlichen 2:3-Niederlage am Freitag gegen den Post SV Mühlhausen folgte für den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm am Sonntag im Achtelfinale des Pokalwettbewerbs ein klares 0:3 gegen den hoch favorisierten Titelverteidiger Borussia Düsseldorf.

