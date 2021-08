Tischtennis

17:30 Uhr

Tischtennis-Bundesliga: So startet der TTC Neu-Ulm in die neue Saison

Plus Für den TTC Neu-Ulm beginnt am Samstag die neue Saison in der Tischtenns-Bundesliga. Mit welchen Erwartungen das Team ins Heimspiel gegen Bergneustadt geht.

Von Willi Baur

Spannend bis zum letzten Spieltag verlief für den TTC Neu-Ulm die zurückliegende Saison in der Tischtennis-Bundesliga. Ähnliches verspricht die neue Runde, die für Deutschlands kleinsten Tischtennisverein am Samstag mit dem Heimspiel gegen den TTC Bergneustadt beginnt (Sporthalle Pfaffenhofen, 19 Uhr) – der Pandemie-Beschränkungen wegen wieder vor spärlicher Kulisse und ohne freien Ticketverkauf.

