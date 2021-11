Tischtennis: Der TTC Neu-Ulm hat jetzt einen Europameister

Plus Ioannis Sgouropoulos holt die Goldmedaille, dazu gibt es noch mehr Edelmetall für den TTC Neu-Ulm. Der kennt jetzt auch den nächsten Gegner in der Champions League.

Goldener Abschied aus der Juniorenklasse: Ioannis Sgouropoulos vom Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm gewann im belgischen Spa zum zweiten Mal nach 2019 den Einzelwettbewerb bei den U21-Europameisterschaften. Bronzemedaillen gab es zudem für seine Vereinskollegen Lev Katsman im Einzel und Doppel sowie für Vladimir Sidorenko im Mixed.