Tischtennis: So läuft die Champions-League-Quali für Neu-Ulm

Plus Der TTC Neu-Ulm kämpft derzeit in Oberösterreich um die Qualifikation für die Champions League. Wie es bislang lief für den Tischtennis-Bundesligisten.

Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm kann die bislang weiteste Dienstreise seiner jungen Vereinsgeschichte planen: Auch ohne ihren routinierten portugiesischen Führungsspieler Tiago Apolonia haben sich die vier jungen Kräfte beim ersten Qualifikationsturnier zur Champions League im oberösterreichischen Wels schon nach zwei von drei Spielen für die zweite Runde qualifiziert.