Tischtennis

vor 16 Min.

Tischtennisspieler des TTC Neu-Ulm freuen und ärgern sich

Plus Neu-Ulm spielt am Freitag in Ochsenhausen und am Sonntag gegen Fulda. Auch diese Partie wird allerdings fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden

Von Willi Baur

Eine ordentliche Portion Frust mischt sich beim TTC Neu-Ulm in die Vorfreude auf das dritte Heimspiel der Saison in der Tischtennis-Bundesliga. Denn auch für die wichtige Partie gegen den TTC Fulda-Maberzell am Sonntag (15 Uhr) in Pfaffenhofen werden keine Karten verkauft. Die angekündigten und mit großen Erwartungen verbundenen Lockerungen der Corona-Vorgaben erwiesen sich für die TTC-Verantwortlichen bei näherem Hinsehen als trügerisch.

Themen folgen