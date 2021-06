Tischtennisspieler des TTC Neu-Ulm kriegen einen Europameister

Plus Der Russe Katsman gewinnt mit einem Landsmann das Doppel. Im Management des Bundesligisten gibt es eine wichtige Veränderung

Ein ehemaliger Europameister geht, ein aktueller kommt: Beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm freut man sich jedenfalls riesig über den Erfolg seines russischen Neuzugangs Lev Katsman, der zur neuen Saison bekanntlich vom TTC Bad Homburg zum Neu-Ulmer Klub wechselt.