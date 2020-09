vor 3 Min.

Trainer Holger Bachthaler verlängert seinen Vertrag beim SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Bei einer außerordentlichen Pressekonferenz gibt der SSV Ulm die Vertragsverlängerung mit Holger Bachthaler bekannt. Der Spatzen-Trainer war anderorts schon Thema.

Von Jürgen Schuster

Kontinuität: Immer wieder fällt das Wort in der eigens einberufenen Pressekonferenz am Freitagnachmittag. „Ich habe eine freudige Mitteilung zu machen“, beginnt Anton Gugelfuß, der Sportchef des SSV Ulm 1846 Fußball, und verkündet dann die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Holger Bachthaler.

Dessen Kontrakt hatte zwar noch eine Laufzeit bis Juni des kommenden Jahres, er hat nun aber zwei weitere Jahre bis 2023 Gültigkeit. Der Name Holger Bachthaler stehe für modernen Angriffsfußball, schwärmt Gugelfuß. „Wir waren schon vor zwei Jahren der Meinung, dass wir es richtig machen“, fügt er hinzu. Seinerzeit wurde Bachthaler nach seinem Engagement bei Red Bull Salzburg verpflichtet.

SSV Ulm 1846 Fußball: Bachthaler war auch Thema in Unterhaching und in Leipzig

Die Chefetage ist davon überzeugt, dass die Handschrift des Trainers deutlich erkennbar ist, auch im Umfeld sei die Professionalisierung vorangetrieben worden. Die entsprechenden Entwicklungen würden nun sichtbar. Dem Vernehmen nach liefen die Gespräche mit Bachthaler schon längere Zeit, sie wurden jedoch durch die Begehrlichkeiten anderer Vereine intensiviert. Bekanntlich war der Sendener auch ein Thema bei der SpVgg Unterhaching und in Leipzig. Nun ist er froh über den Abschluss der Verhandlungen: „Ich arbeite aus Überzeugung in Ulm.“ Am Donnerstagabend wurde der neue Vertrag unterzeichnet.

Der Ulmer Sportchef Stephan Baierl sagt: „Die Arbeit ist sehr fruchtbar und wir wollen den eingeschlagenen Weg so lange wie möglich gehen. Wir wissen, dass wir die Rückendeckung des Vorstands haben.“ Gugelfuß, Bachthaler und Baierl nennen ein klares Ziel: Liga drei. Man habe den Abstand zu den Spitzenteams der Regionalliga Südwest kontinuierlich verringert und sieht sich selbst in den kommenden Jahren eine Etage höher.

Trotz der derzeitigen Tabellenführung in der Regionalliga und dem Weiterkommen im DFB-Pokal wollen die Ulmer Verantwortlichen die Bodenhaftung behalten und ihre Arbeit ruhig und kontinuierlich weiterführen.

