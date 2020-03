17:48 Uhr

Trainer Marco Küntzel verlässt den FV Illertissen

Illertissen und sein Trainer gehen ab sofort getrennte Wege. Der FVI spielt bei Türkgücü München vor leeren Rängen.

Von Hermann Schiller

Auch in der Regionalliga Bayern überschlagen sich die Ereignisse – nicht nur wegen Corona. Am Donnerstagabend hat der FV Illertissen bekannt gegeben, sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Marco Küntzel zu trennen. „Beim Zusammentreffen gestern Nachmittag einigten sich die Verantwortlichen um Vorstandsvorsitzenden Rainer Bleser und Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler, mit ihm die Zusammenarbeit zu beenden. Sie reagierten damit auf die sportliche Talfahrt der letzten Zeit und sahen das derzeitige sportliche Ziel Klassenerhalt äußerst gefährdet“, heißt es in der Mitteilung.

Marco Küntzel sagte: „Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung und bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte und Ergebnisse letztlich fehlten. Daher wünsche ich dem FVI und dem Team alles Gute und hoffe, dass mit einem neuen Impuls die Wende gelingt.“ Die Verantwortlichen des FVI wollen zeitnah einen neuen Trainer präsentieren. Dazu werden schnellstmöglich Gespräche mit möglichen Nachfolgern geführt. Der Trainer der Landesligamannschaft, Markus Schaich, wird vorerst die Leitung übernehmen.

Türkgücü München gegen FV Illertissen ist Geisterspiel

Trotzdem ist aber auch das Coronavirus Thema bei den Illertalern. So wird auch das Gastspiel des Regionalligisten am Sonntag (14 Uhr) bei Türkgücü München ein Geisterspiel werden. Dies teilten die Offiziellen des Münchner Vereins nach Rücksprache mit der zuständigen Gesundheitsbehörde mit. Was den sportlichen Aspekt betrifft, so wird die Partie des FV Illertissen beim souveränen Tabellenführer und designierten Drittligaaufsteiger ein vermeintlich leichtes Spiel. Die Illertisser sind krasser Außenseiter und haben nichts zu verlieren – wäre da nicht die katastrophale Negativserie. Der FVI verlor die vergangenen fünf Spiele und hat auf einen Relegationsplatz nur noch zwei Punkte Vorsprung, bei einem Spiel mehr. Es herrscht also höchste Alarmstufe an der Iller. Der Klub ist auf jeden Punkt angewiesen. Äußerst fraglich ist, ob der FVI ausgerechnet bei der Übermannschaft der Liga und gleichzeitige Profitruppe etwas holen kann. Zumal diese erstmals im Grünwalder Stadion spielen darf und diese Premiere sicher nicht verpatzen möchte. Dass bei den Münchnern zuletzt personell einiges los war, spielt wohl eine untergeordnete Rolle. „Das interessiert uns nur am Rande“, sagte Illertissens Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler. „Wir haben selber genug Sorgen und brauchen uns nicht um die anderer Vereine zu kümmern.“

Die sportliche Lage ist alarmierend, von den letzten acht Spielen konnte nur eines gewonnen werden. Dafür sind nahezu alle verletzten Spieler bis auf Manuel Strahler und Philipp Schmid wieder einsatzfähig. Erschwerend ist aber, dass mit Sebastian Enderle (Gelb-rot-gesperrt) und Benedikt Krug (Gelbsperre) zwei Routiniers ausfallen. Immerhin hat Kapitän Moritz Nebel seinen Prüfungsstress hinter sich und auch bei Kai Luibrand hofft man nach seiner Wadenverletzung auf einen Einsatz. „Wir müssen ganz einfach die Ärmel hochkrempeln und versuchen, es dem Gegner möglichst schwer zu machen“, sagt Vizekapitän Marco Hahn. Er wird die Illertisser am Saisonende allerdings verlassen und sich dem Verbandsligisten Ehingen Süd als spielender Co-Trainer anschließen.

