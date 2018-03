vor 56 Min.

Traum vom Nationalteam lebt Lokalsport

Leonie Sauter behauptet sich in der Qualifikation

Zwölf junge Rhönradturnerinnen bewarben sich beim ersten Qualifikationswettbewerb in Leverkusen um einen der fünf freien Plätze in der deutschen Nationalmannschaft. Leonie Sauter vom TV Senden-Ay belegte dabei Platz fünf und hat damit vor dem zweiten Wettkampf in vier Wochen in Kirchweyhe bei Bremen eine gute Ausgangsposition.

Leonie Sauter war allerdings sehr nervös und entsprechend durchwachsen verlief für sie der Start in diesen Wettkampf. Nach zwei Stürzen bei der ersten Disziplin Sprung schien das Ziel Nationalmannschaft für sie in weite Ferne gerückt. Auch im zweiten Durchgang, der Kür-Spirale, lief es mit zwei Aussteigern alles andere als rund. Aber durch die hohe Schwierigkeit ihrer Übung konnte Leonie Sauter gegenüber den Konkurrentinnen trotzdem an Boden gutmachen, zumal auch viele der anderen Mädchen mit ihrer Nervosität zu kämpfen hatten.

Dann folgte aber endlich die Paradedisziplin der Sendener Rhönrad-Turnerin, die Kür-Gerade. Mit einer sauber geturnten Übung und sehr hoher Schwierigkeit verbuchte Leonie Sauter dabei die vierthöchste Tageswertung für sich, in der Endabrechnung bedeutete das den fünften Platz, der den Traum von der Qualifikation für die Nationalmannschaft am Leben erhält. (az)

