Türkspor Neu-Ulm hat zwei Wünsche vor der zweiten WFV-Pokalrunde

Plus Türkspor Neu-Ulm spielt in der zweiten Runde des WFV-Pokals gegen den Verbandsligisten FC Heiningen. Für Türkspors Trainer der "perfekte Gegner".

Von Jürgen Schuster

Zwei Wünsche wurden Ünal Demirkiran zuletzt erfüllt. Der Trainer von Türkspor Neu-Ulm hatte sich zunächst den Einzug in die zweite WFV-Pokalrunde und dann einen starken Widersacher gewünscht. Einen „perfekten Gegner“ hat er nun bekommen: Gegen den 1. FC Heiningen steht dem Team von Demirkiran ein echter Härtetest bevor. Auf Wunsch der Heininger wird die Partie am Nordrand der schwäbischen Alb bereits am Freitagabend (19 Uhr) angepfiffen.

Zweite Runde des WFV-Pokals: Türkspor Neu-Ulm trifft auf Heiningen

„Das ist eine technisch gute Mannschaft, die haben ihre Stärken auf Kunstrasen“, sagt Ünal Demirkiran. Er will mit diesem Spiel in einen Rhythmus kommen und verspricht, gegen den Verbandsligarivalen alles zu geben. Weil der FC Heiningen nur über Kunstrasenplätze verfügt, will der Türksporcoach das Abschlusstraining ebenfalls auf dem künstlichen Untergrund abhalten. Personell hat Demirkiran kleinere Sorgen: bei Maxwell Owusu wurde ein Muskelbündelriss diagnostiziert, Olcay Kücük laboriert an einem Muskelfaserriss und Sascha Endres ist diese Woche im Urlaub.

