Türkspor Neu-Ulm holt erste drei Punkte der Saison

Plus Der Verbandsliga-Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm hält seinen Kasten gegen den FC Wangen sauber.

Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Türkspor Neu-Ulm feierte seinen ersten Verbandsligadreier. Beim FC Wangen gewann der Aufsteiger aus Neu-Ulm mit 2:0.

Im Allgäustadion benötigte das Team von Trainer Ünal Demirkiran gute zehn Minuten, um auf Augenhöhe zu kommen und ein gleichwertiger Gegner zu sein. Wangen hatte in der Anfangsphase zwei gute Chancen, Türkspor aber mit Ediz Özer einen herausragenden Torhüter. Der hielt seinen Kasten an diesem Abend sauber und seine Mannschaft im Spiel. Özers Vorderleute bekamen das Geschehen mit zunehmender Spieldauer immer besser in den Griff und kamen auch zu Möglichkeiten.

Türkspor Neu-Ulm besiegt den FC Wangen

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen hüben und drüben. Trotzdem dauerte es lange, bis Tore fielen, und zwar aus Neu-Ulmer Sicht auf der richtigen Seite. Einen Spielzug über die linke Seite schloss Alper Bagceci mit einem sehenswerten Schuss zur Führung von Türkspor ab (74.). Anschließend zogen sich die Gäste etwas zurück und lauerten auf Kontermöglichkeiten. Nach Vorarbeit von Adin Kajan schloss Burak Tastan einen dieser Gegenangriffe zum 0:2 ab (84.). Allerdings stellten sich die Hausherren dabei nicht sonderlich clever an, denn dieser Konter hatte sich aus einem Eckball der Allgäuer entwickelt.

Ünal Demirkiran sprach hinterher von einem tollen Verbandsligamatch: „Beide Mannschaften wollten Fußball spielen.“

Am Samstag (14.30 Uhr) steht für Türkspor Neu-Ulm eigentlich die Hausaufgabe gegen die TSG Tübingen auf dem Programm. Aufgrund der bayerischen Corona-Bestimmungen wird jedoch nicht im heimischen Muthenhölzle gespielt, sondern auf dem Sportgelände in Grimmelfingen. (jürs)

Türkspor Neu-Ulm: Özer – Bagceci (78. Nikolic), Haxhijaj, Endres, Sahin – Kajan, Aksoy, Altun (71. Cebeci), Tastan – Hämmerle (90. Onay), Özkaya (68. Karasoy).

