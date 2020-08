vor 19 Min.

Türkspor Neu-Ulm mit Teilerfolg beim Auftakt der Verbandsliga Württemberg

Plus Zum Auftakt der Verbandsliga-Saison holt Türkspor Neu-Ulm einen Punkt gegen den TSV Heimerdingen. Die Leistung war allerdings durchwachsen.

Von Jürgen Schuster

Mit einem Teilerfolg ist Türkspor Neu-Ulm am Samstag in das Abenteuer Verbandsliga gestartet. Das 1:1-Unentschieden beim TSV Heimerdingen stellte Neu-Ulms Trainer Ünal Demirkiran allerdings nur bedingt zufrieden.

Einerseits war er natürlich froh, wenigstens einen Punkt ergattert zu haben, andererseits konnte sein Team auf dem kleinen und engen Spielfeld in Heimerdingen nicht wirklich überzeugen. „Wir haben es versucht, ich kann aber nicht sagen, dass wir so gut gespielt haben, um wirklich zu gewinnen“, sagte Demirkiran. Die Hausherren standen tief und versuchten in erster Linie mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Ein Foulelfmeter brachte nach etwas mehr als einer halben Stunde sogar die 1:0-Führung für den TSV Heimerdingen. Antonio Pangallo war der Unglücksrabe und Daniel Riffert der Torschütze (36.).

Verbandsliga Württemberg: Heimderingen und Türkspor Neu-Ulm mit Remis

„Die wollten dann nichts mehr von uns wissen“, beschrieb Demirkiran den weiteren Auftritt der Gastgeber. Lediglich ein Distanzschuss des TSV war noch zu verzeichnen. Türkspor-Schlussmann Ediz Özer hatte dabei keine Probleme (60.). Seine Vorderleute berannten zwar das gegnerische Tor, hatten jedoch nur wenig Glück mit ihren Offensivaktionen. Erst scheiterte Adin Kajan freistehend an TSV-Torhüter Lukas Emmrich, ehe Sascha Endres doch noch der verdiente Ausgleich gelang. Im Anschluss an eine Standardsituation war Endres per Kopfball erfolgreich (86.). Nur zwei Minuten später wurde ein Schuss von Furkan Cebeci gerade so von der Heimerdinger Torlinie befördert. (jürs)

Türkspor Neu-Ulm: Özer – Endres, Haxhijaj, Pangallo, Evens – Karasoy (58. Cebeci), Bagceci (65. Onay), Aksoy, Kajan (71. Sahin) – Hämmerle (46. Özkaya), Tastan.

