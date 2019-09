vor 17 Min.

Türkspor, TSV und Buch: Dreimal ein Punkt

Duelle mit dem TSV Oberensingen enden in Neu-Ulm nicht selten torreich. Das haben am Wochenende Trainer Ünal Demirkiran und Türkspor Neu-Ulm festgestellt. 3:3 endete ihre Parte in der Landesliga Württemberg gegen den TSVO.

Türkspor Neu-Ulm, der TSV Neu-Ulm und der TSV Buch verlieren zwar nicht, gewinnen kann aber auch niemand. Türkspors Duell ist aufregend.

Von Jürgen Schuster

Auch nach dem dritten Spieltag bleiben die drei Landesligisten des Bezirks ohne Sieg. Dafür bekam das jeweilige Publikum interessante Partien und wenigstens auch keine Niederlagen geboten.

Türkspor Neu-Ulm: Wenn der TSV Oberensingen im Neu-Ulmer Muthenhölzle auftaucht, sind Tore garantiert. So auch am Sonntag beim 3:3 gegen Türkspor Neu-Ulm. 25 Minuten lang hatte das Team von Neu-Ulms Trainer Ünal Demirkiran riesige Probleme mit den Gästen und lag dementsprechend auch 0:1 im Hintertreffen. Landesligaaltmeister Ferdi Er konnte dabei ein Missverständnis zweier Türkspor-Abwehrspieler ausnutzen (15.). Für die Hausherren sollte dieses Tor der Weckruf sein, sie spielten sich von nun an in einen wahren Rausch. „Wir haben so einen schönen und geilen Fußball gespielt“ – Ünal Demirkiran schwärmte später in den höchsten Tönen vom Auftritt seines Teams. Gjentijan Haxhijaj gelang nach etwas mehr als einer Stunde der überfällige Ausgleich. Kurz vor Spielende wurde es richtig spannend. Ilir Tupella sorgte zunächst für die 2:1-Führung (78.), ehe Elbasan Emerllahu schon wieder ausglich (80.). Als Alper Bagceci wieder nur eine Minute danach zum 3:2 für Türkspor Neu-Ulm einschoss, war immer noch nicht Ruhe. Fatih Özkahramans Schuss zum 3:3-Endstand (84.) war aus Sicht der Neu-Ulmer mehr als ärgerlich, weil die effektiven Oberensinger für ihre drei Tore nur drei Chancen benötigten

Türkspor Neu-Ulm: Özer – M. Onay, Haxhijaj, Owusu (Gündüz), Sahin – Kajan, Aksoy, Bagceci, Tastan (57. Tupella) – Ciftci, Tekin (73. C. Onay).



TSV Neu-Ulm: Diesmal wäre sogar mehr als nur ein Unentschieden drin gewesen, der TSV Neu-Ulm musste sich am Sonntag beim TSGV Waldstetten mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Vor allem in der sehr guten ersten Halbzeit hatten die Neu-Ulmer etliche herausragende Einschussmöglichkeiten. Erst vergab Awet Kidane in aussichtsreicher Position (15.), dann traf Sebastian Beer nicht ins Schwarze (25.). Die Strafe folgte prompt nach der Pause, als Valerio Avigliano für den Waldsetter 1:0-Vorsprung sorgte (50.). Jetzt folgte vor allem viel Mittelfeldgeplänkel und kaum noch Torraumszenen. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal richtig interessant. Zunächst traf Florian Ufschlag nach Vorarbeit von Walid Yakoubi zum Endstand (90.+1), dann vergab der eingewechselte Nico Patent die Großchance zum 2:1 für den TSV Neu-Ulm. Waldstetten wollte dies nicht auf sich beruhen lassen und kam im Gegenzug ebenfalls noch zur Siegchance. Luca Fritsche im Neu-Ulmer Tor hielt das Unentschieden am Ende jedoch fest.

TSV Neu-Ulm: Fritsche - Schweizer (80. Yakoubi), Schuhmacher, Gnann - Schlotter (67. Patent), Rupp, Kidane (71. German), Beer, Casullo - Ufschlag, Fidan.



TSV Buch: 250 Zuschauer sahen in Buch zwar keine Tore, dafür aber eine Nullnummer der unterhaltsamen Art. Erstmals blieb ein Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Buch und dem TSV Bad Boll torlos. Beide Mannschaften am Sonntagnachmittag engagiert und mit viel Tempo zu Werke. Einem Treffer von Buchs Timo Leitner verweigerte Schiedsrichter Julian Priebe wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung (10.). Mitte der ersten Halbzeit hatte Buch Glück, als Bad Bolls Sebastian Aust nur die Latte auf deren Materialfestigkeit überprüfen wollte und den Ball knackig aufs Aluminium lenkte. Derselbe Querbalken stand dann auch in Halbzeit zwei im Wege. Diesmal landete ein Kopfball von Johannes Zott an der Torumrandung (75.). „Beide Mannschaften haben munter nach vorne gespielt und wollten den Sieg“ – Buchs Pressewart Steffen Amann lobte den Auftritt der beiden Teams am späten Nachmittag.

TSV Buch: Widmann – Salger, Paul, Merkel – Negele, Schrapp, Zeh (87. Thaqi), Sailer (84. Seifert), Bolkart (75. Trum) – Leitner.



Themen Folgen