Türkspor verschläft die zweite Hälfte gegen Essingen

Plus Geschwächt durch Verletzungen ist Türkspor Neu-Ulm in der Verbandsliga Württemberg gegen den TSV Essingen angetreten. Und hat vier Gegentore hinnehmen müssen.

Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle begann Türkspor Neu-Ulm seine Auswärtsaufgabe in der Fußball-Verbandsliga Württemberg beim TSV Essingen mehr als passabel – verlor am Ende aber dennoch mit 1:4.

Die Neu-Ulmer nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und gingen durch Neuzugang Fathi Yildiz schon früh mit 1:0 in Führung (11.). Essingen wurde bestenfalls mit Schüssen aus der Distanz auffällig, die waren vor dem Seitenwechsel für Schlussmann Ediz Özer jedoch allesamt keine Herausforderung. Ob im Türkspor-Pausentee ein Schlafmittel gewesen ist? Jedenfalls präsentierte sich die Mannschaft in Halbzeit zwei völlig von der Rolle.

„Wir haben dann nicht mehr Fußball gespielt und die Cleverness hat auch gefehlt“ – Trainer Ünal Demirkiran musste mitansehen, wie seine Elf in den letzten zwanzig Minuten der Partie unterging. Das Unheil hatte vor allem einen Namen: Niklas Groiß. Der TSV-Stürmer schoss Türkspor Neu-Ulm mit vier Toren im Alleingang ab. Der 1:1-Ausgleich war die Folge einer inkonsequenten Abwehrarbeit (72.). Ein Doppelschlag von Groiß drehte das Geschehen endgültig (81., 83.). Tor Nummer vier ließ der Fußballer drei Minuten danach folgen (86.).

Türkspor Neu-Ulm: Özer – Kajan, Haxhijaj, Gündüz, Evebs – Yildiz (56. Altun), Hämmerle, Tastan, Karasoy – Endres, Özkaya (73. Nikolic).

