Turnen

vor 18 Min.

So wollen die Pfuhler Turner den Aufstieg in die Bundesliga stemmen

Plus Für die Turner des TSV Pfuhl beginnt am Samstag die Saison in der 2. Bundesliga. Ziel ist das Finale daheim – und die Rückkehr in die höchste deutsche Wettkampfklasse.

Von Stefan Kümmritz

Mit zwei großen Wünschen gehen die Turner des TSV Pfuhl in die neue Saison, die am Samstag beginnt. Sie hoffen, dass die Zweitliga-Runde in diesem Jahr komplett über die Bühne gebracht werden kann. Und am Ende würden sie dabei gerne auf Rang eins der Süd-Gruppe stehen. Auf dem Platz, der zur Teilnahme am Aufstiegswettkampf gegen den Nord-Ersten berechtigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen