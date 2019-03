20:30 Uhr

Überschaubares Niveau beim Topspiel der Kreisliga A Iller

Die SGM Aufheim/Holzschwang und die SGM Ingstetten/Schießen trennen sich torlos. So lief der Restrunden-Auftakt der Kreisligen im Bezirk Donau/Iller.

Von Oliver August

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem Spitzenreiter SGM Aufheim/Holzschwang und dem Tabellenvierten SGM Ingstetten/Schießen stand ganz offensichtlich unter dem Motto „Aller Anfang ist schwer“. Am Ende sprang ein zähes und torloses Remis heraus. Denis Kury, Interimscoach der Einheimischen, bilanzierte anschließend: „Auch wenn wir heute gerne gewonnen hätten, müssen wir am Schluss mit dem Unentschieden zufrieden sein.“ Sein Amtskollege Siegfried Kolb war enttäuschter und haderte: „Eigentlich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden, dennoch hätten wir die Konterchancen im zweiten Durchgang konsequenter ausspielen und dabei dann den goldenen Treffer erzielen müssen.“

SGM Aufheim/Holzschwang und SGM Ingstetten/Schießen trennen sich torlos

Insgesamt erreichte die Partie ein sehr überschaubares Niveau auf beiden Seiten. Die Einheimischen suchten während der gesamten Spielzeit die Initialzündung, um ihr Spiel in Gang zu bekommen, fanden diese jedoch nie. Die Folge war viel Langholz-Fußball. Doch zum großen Teil fanden die Bälle keinen Abnehmer und stellten demnach auch kein großes Problem für die Abwehr dar. Deswegen ergaben sich für den Gastgeber auch nur zwei halbwegs gefährliche Möglichkeiten durch Daniel Stumpp (30.) und Nicolas Eigner (40.). Die Gäste kamen ihrerseits zwar auch nur zu zwei Chancen, spielten dafür aber den besseren, weil strukturierteren und ansehnlicheren Fußball.

Im zweiten Durchgang bemühten sich die Hausherren, noch intensiver in Richtung Gästetor zu kommen, den entscheidenden Schlüssel zum Erfolg fanden sie allerdings nicht. Für Kury war ein Grund für das holprige Spiel seines Teams schnell gefunden: „Die Platzverhältnisse haben uns heute nicht unbedingt in die Karten gespielt. An unserer physischen Verfassung hat es heute jedenfalls nicht gelegen. Vielleicht hat das Hickhack um den Trainerwechsel in der Winterpause auch noch eine Rolle gespielt.“

Die Stenos der Kreisliga A Alb, Donau, Iller und der B4

Kreisliga A Alb:

SV Oberelchingen – SC Heroldstatt abgesagt.

Kreisliga A Donau:

FC Srbija Ulm – SSG Ulm 99 II 11:0 (5:0). Tore: 1:0 Duric (6.), 2:0 Kaedi (14.), 3:0 Tica (21.), 4:0 Enderle (33./ET), 5:0, 6:0 D. Divkovic (41., 49.), 7:0 Success (63.), 8:0 Duric (75.), 9:0 Malesevic (82.), 10:0, 11:0 Duric (88., 89.)

SV Offenhausen – TSV Pfuhl 6:1 (1:1). Res.: abgesagt. Tore: 0:1 Reich (28./ET), 1:1, 2:1 Ö. Sahin (43., 54.), 3:1 Schmeer (72.), 4:1 Goulu (86.), 5:1 Schmeer (86.), 6:1 Güngör (89.).

FC Hüttisheim – TSV Einsingen 4:0 (1:0). Res.: abgesagt. Tore: 1:0 Ströbele (13.), 2:0 Lapomarda (47.), 3:0 N. Bachteler (87.), 4:0 K. Bachteler (90.+2).

FC Birumut Ulm – ESC Ulm 1:3 (1:1). Res.: abgesagt. Tore: 0:1 Huber (15.), 1:1 Karkiner (20.), 1:2 Rexhaj (70.), 1:3 Ruhland (80.).

SV Nersingen – TSF Ludwigsfeld 2:0 (0:0). Res.: 1:1. Tore: 1:0 Nikolic (56.), 2:0 Reichenberger (77.).

FC Silheim – TV Wiblingen 3:1 (1:1). Res.: 8:0. Tore: 1:0 Dir (10.), 1:1 Hasani (24.), 2:1 L. Kratzmaier (60./FE), 3:1 C. Pointner (90.). Gelb-rote Karte: Günes (88./Wiblingen).

TSG Söflingen – TSV Holzheim 5:4 (2:3). Res.: 7:1. Tore: 0:1 P. Gold (1.), 1:1 Smailji (15.), 2:1 Kidane (20.), 2:2, 2:3 P. Gold (33., 38.), 3:3 Buchholz (53.), 4:3 Kidane (63.), 4:4 P. Gold (65.), 5:4 Buchholz (80.).

Themen Folgen