Corona-Pandemie: Warum beim FC Birumut Ulm geimpft wird

Zu einer Impfaktion lädt der FC Birumut Ulm am Wochenende ins Vereinsheim ein.

Plus Die Zahl der Covid-19-Infektionen in der Region steigt weiter. Jetzt will der FC Birumut Ulm ein Zeichen setzen und ruft zusammen mit türkischstämmigen Ärzten zum Impfen auf.

Von Stephan Schöttl

Erkranken Menschen mit Migrationshintergrund besonders häufig an Corona? Müssen viele von ihnen intensivmedizinisch behandelt werden? Verlässliche Zahlen aus der Region gibt es nicht, weil die soziale Herkunft der Patienten in Krankenhäusern nicht erfasst wird. Anil Aslaner bestätigt aber, dass es schwer ist, Menschen mit Migrationshintergrund vom Nutzen einer Schutzimpfung gegen Covid-19 zu überzeugen.

