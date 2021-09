Scanplus-Insolvenz bedeutet das Aus für die Elchinger Profi-Basketballer

Plus Mindestens ein Jahr lang wird es in Elchingen keinen Profi-Basketball geben. Der wäre nach der Insolvenz des Hauptsponsors Scanplus nicht zu finanzieren.

Es war sofort befürchtet worden, jetzt ist es traurige Gewissheit: Die Insolvenz des Ulmer IT-Unternehmens Scanplus bedeutet auch für den Elchinger Profi-Basketball das zumindest vorläufige Aus. Die nach ihrem Hauptsponsor Scanplus-Baskets benannte Mannschaft wird in dieser Saison kein einziges Spiel bestreiten und wird als erster Absteiger geführt. Das hat der Vorstand des SV Oberelchingen am Dienstagabend beschlossen.