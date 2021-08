Ulm

vor 17 Min.

Olympia-Zehnkampf ohne "König Arthur": So erlebt Abele die Spiele in Tokio

Plus Während in Tokio die Olympia-Medaillen im Zehnkampf vergeben werden, sitzt Arthur Abele verletzt zu Hause. Wann der Ulmer wieder durchstarten will.

Von Willi Baur

TV-Fernbedienung statt Speer oder Kugel, Sofa statt Laufbahn oder Sprunggrube: Wenn dieser Tage die Zehnkämpfer in Tokio ihren olympischen Wettbewerb aufnehmen, wird sie Europameister Arthur Abele aus Ulm nur gedanklich begleiten. Die Folgen einer hartnäckigen Schulterverletzung haben den Start des 35-Jährigen verhindert. Aufgeben freilich mag der Ausnahmeathlet nicht, im kommenden Jahr will er es noch einmal wissen: „Mein letzter Wettkampf-Sommer“, sagt er zu seinen Plänen.

