26 Absteiger: Drittliga-Abenteuer für die TSG Söflingen

Jan-Marco Behr trifft in der 3. Liga mit dem TSV Blaustein wieder auf seinen Ex-Klub Söflingen.

Plus Per Losentscheid sind die Handballer der TSG Söflingen in die 3. Liga aufgestiegen. Dort warten alte Rivalen und ein harter Modus.

Von Stephan Schöttl

Per Losentscheid sind die Handballer der TSG Söflingen in die 3. Liga aufgestiegen, fast zehn Jahre nach dem Abstieg aus dieser Klasse. Seit sechs Wochen bereiten sie sich bereits intensiv auf das sportliche Abenteuer vor. Von nun an, das betont Geschäftsführer Markus Brodbeck, wolle man aber nichts mehr dem Zufall überlassen.

