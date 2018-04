23.04.2018

Ulm ist zu harmlos Lokalsport

Der SSV holt nur ein Unentschieden

Die Hockeyspieler des SSV Ulm 1846 haben beim VfB Stuttgart 1:1-Unentschieden gespielt. Für die Ulmer war es der Auftakt nach der Winterpause in die laufende Oberligasaison.

Dass das Spiel kein Selbstläufer werden würde, war schnell klar, präsentierten sich die Cannstätter doch äußerst kampfstark, zeigten körperliche Präsenz und ließen den Ulmern kaum Raum. Einen Siebenmeter konnte Johannes Liessem nicht verwandeln, so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Auch in der zweiten Hälfte tat sich zunächst nicht viel. Erst Johannes Liessem brachte Ulm durch eine verwandelte Strafecke verdient mit 1:0 in Führung. In der folgenden Spielphase hätten die Ulmer dann auch zum 2:0 nachlegen müssen, doch sie blieben zu ungefährlich. Durch eine Strafecke fiel dann der 1:1-Ausgleich durch die Stuttgarter, bei dem es letztlich auch blieb. (az)

