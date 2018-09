vor 26 Min.

Ulmer Nachwuchs in guter Frühform Lokalsport

Drei Spiele, drei Siege und Platz eins beim Turnier in Tübingen

Tübingen Bei der zehnten Auflage des Turniers für junge Basketballer um den Sparkassen-Cup in Tübingen holte sich die U16 von Ratiopharm Ulm mit drei Siegen in drei Spielen den Turniersieg. Zum Teilnehmerfeld gehörten neben den Ulmern die Mannschaften aus Tübingen, Frankfurt, Würzburg, Crailsheim, Jahn und IBA München sowie Gießen.

Die Ulmer Mannschaft von Trainer Igor Perovic zeigte sich insgesamt in einer starken Verfassung: In allen drei Partien des Wochenendes blieb sie unbesiegt und sicherte sich damit souverän den Titel. Perovic kommentierte die Leistungen seiner Schützlinge und analysierte: „Ich bin natürlich sehr froh über unser Abschneiden. Für die Jungs war es wichtig, Spielpraxis zu sammeln und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Wir können viel aus den Spielen mitnehmen und wissen, woran wir noch arbeiten müssen.“

Für das Ulmer Team geht es nach dem Turniersieg in Tübingen nun darum, sich als Mannschaft noch besser einzuspielen, um dann am 13. Oktober in Crailsheim in die neue Saison zu starten.

Ulmer Ergebnisse: Ratiopharm Ulm – Giessen 46ers 66:58, Ulm – Jahn München 65:50, Ulm – IBA München 71:54. (az)

