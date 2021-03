13.03.2021

Ulmer Spatzen gewinnen gegen Mainz 05 II und bauen ihre Serie aus

Geschenk zur Rückkehr: Niclas Heimann ist nach seiner Verletzungspause gegen Mainz II zurück im Tor des SSV Ulm 1846 Fußball. Trotz des Sieges gegen Mainz gibt es einen kleinen Schönheitsmakel.

Von Gideon Ötinger

Von Ende September an fehlte Niclas Heimann im Tor des SSV Ulm 1846 Fußball, eine Schulterverletzung hatte dem Sommerneuzugang eine lange Spielpause beschert. Die endete am Samstag mit der Partie der Spatzen gegen den FSV Mainz 05 II. Heimann stand erstmals wieder im Tor und sollte helfen, die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage auszubauen. Das gelang ihm und seinen Vorderleuten auch, mit 3:1 (1:0) gewannen die Ulmer.

Es war allein schon deshalb ein tückisches Spiel, weil der Wind durchs Donaustadion wütete und etwa Freistöße oder Einwürfe zum Glücksspiel machte. Mit Tobias Rühle hatte Ulms Trainer Holger Bachthaler nur einen nominellen Stürmer aufgestellt und dafür das Mittelfeld mit fünf Spielern eng gestaffelt - das hatte er schon beim 1:0-Sieg gegen Aalen vor einer Woche gemacht und auch damals hatte es sich ausgezahlt. Personelle Änderungen gab es neben der Torwartposition auf der rechten Defensivseite, wo Lennart Stoll gelbgesperrt durch Jonas Kehl ersetzt wurde und im Mittelfeld, wo Burak Coban wieder anstelle von Albano Gashi spielte.

Regionalliga Südwest: SSV Ulm besiegt Mainz 05 II

Während die Spatzen gegen Aalen auf die zweite Halbzeit warten mussten, ehe Rühle traf, so klappte das gegen Mainz II schneller. Schon nach 13 Minuten traf Rühle zum 1:0 nach starkem Pass von Robin Heußer. Ulm war wie so oft in dieser Saison dominant und hätte schon früher durch Nicolas Jann in Führung gehen können. Fehlerfrei spielten sie jedoch nicht. Vor allem ins Passspiel mischte sich der ein oder andere Makel. Zudem erhöhten die Mainzer Gäste nach rund 30 Minuten den Druck und brachten die SSV-Defensive in vereinzelte brenzlige Situationen.

Das mündete in Mainz' größter Chance des ersten Durchgangs. Johannes Reichert hatte im eigenen Strafraum den Ball fahrlässig hergegeben, den folgenden Schuss vereitelte Thomas Geyer in allerhöchster Not. Kurz darauf (35.) war dann in einer Szene Heimann gefragt. Ungefährlich war Mainz keinesfalls, die Gäste hatten aber auch Glück, dass Schiedsrichter Luigi Satriano in einer Situation zuvor keinen Elfmeter für die Spatzen gegeben hatte.

Niclas Heimann kehrt nach Verletzung zurück ins Ulmer Tor

Den hatten die Spatzen aber auch gar nicht nötig, denn in Halbzeit zwei häuften sich die guten Möglichkeiten. Das fing mit einer Doppelchance durch Coban und Jannik Rochelt in der 52. Minute an, die eigentlich schon das 2:0 hätte ergeben müssen. Gefolgt wurde sie von Nicolas Janns Treffer (53). Coban hatte nach schönem Zuspiel von Rühle den Ball aus spitzem Winkel an den Pfosten bugsiert, den Abpraller verwertete Jann zum verdienten zweiten Treffer der Spatzen. Der verdiente dritte Torerfolg ließ auch nicht lange auf sich warten: Nach dem Angriff über die rechte Seite spielte Jonas Kehl den Ball ins Zentrum, dort war Linksverteidiger Marcel Schmidts mit aufgerückt, der bekam den Ball, zog aus rund 20 Metern ab und traf (58.).

Die Sache war durch, alles andere wäre bei dem Spielverlauf auch eine Überraschung gewesen. Naturgemäß wollten sich die Mainzer aber nicht damit abfinden und erzielten in der 65. Minute noch das 1:3 durch Stephan Fürstner, der nach einer schönen Kombination seiner Mitspieler im Strafraum zum Abschluss kam.

Rückkehrer Niclas Heimann beendete das Spiel demnach nicht mit einer weißen Weste. Schuld an dem Treffer hatte er aber keine. So blieb ein unterm Strich verdienter Spatzen-Sieg mit kleinem, aber verschmerzbarem Schönheitsmakel.

SSV Ulm 1846 Fußball: Heimann - Kehl (59. Rinaldi), Reichert (46. Heilig), Geyer, Schmidts - Jann, Sapina, Rochelt (84. Higl), Heußer, Coban (84. Beck) - Rühle (74. Gabriele).

