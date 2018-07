28.07.2018

Ulmer auf Medaillenjagd an der Ostsee Lokalsport

Größte Chancen mit dem Diskus

Nach dem Heimspiel im Donaustadion im vergangenen Jahr muss der Leichtathletik-Nachwuchs im Kreis diesmal weit reisen: Das Rostocker Stadion ist am Wochenende Austragungsort der deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklassen U18 und U20. Nah dran an Edelmetall sollte die 18-jährige Antonia Kinzel vom SSV Ulm 1846 sein, der im Vorjahr zwei Bestleistungen im Kugelstoßen gelangen. Dabei scheint diesmal die Chance im Diskuswerfen, wo sie schon 47,25 Meter vorzuweisen hat, etwas größer zu sein. Im Kugelstoßen muss man eher bei der U18 Annika Schepers von der SG Dettingen auf der Rechnung haben.

Fünfter der Meldeliste im Weitsprung der U20 ist mit 7,19 Meter Henry Behrens vom SSV Ulm 1846. Hier liegen die Teilnehmer aber so eng beieinander, dass zunächst der Einzug ins Finale das Ziel ist. Die Sprintstaffel der Mädchen mit Kim Strohmaier, Kim Gaupp, Carolin Bender und Jule Tiltscher will sich als baden-württembergischer Meister weiter verbessern und unter den 35 gemeldeten Staffeln mindestens ins B-Finale einziehen. Tiltscher tritt wie ihr Ulmer Vereinskollege Elias Jungbauer auch im Hürdensprint an. Hier geht es aber wie bei Mehrkämpfer Philip Kelterer, der über 100 Meter startet, hauptsächlich darum, Erfahrung zu sammeln.

Vom SC Vöhringen gehen in Rostock wie berichtet Svenja Pfetsch bei der U18 über 200 Meter und Salome Kirchner bei der U20 über 1500 Meter an den Start. Pfetsch führt sogar die Meldeliste an. (chu)

