06:34 Uhr

Vater und Söhne aus Neu-Ulm auf Medaillenjagd in Spanien

Drei Neu-Ulmer waren bei der Drachenboot-EM im spanischen Sevilla und haben einige Medaillen abgeräumt.

Wie der Vater, so die Söhne. Drei Neu-Ulmer sind kürzlich bei der Europameisterschaft im Drachenboot in Sevilla an den Start gegangen und haben dabei einige Medaillen abgeräumt. 13 Mal Edelmetall gab es für Oswald Löwlein (52) und seine beiden Söhne Maximilian (22) und Sebastian (19).

„Sehr, sehr geil“, sei die Erfahrung in Spanien gewesen, berichtete Maximilian Löwlein unserer Zeitung. Zusammen mit über 100 weiteren Sportlern ihres Teams Neckardrachen sind die Löwleins am Abend des Schwörmontags nach Spanien geflogen, haben es sich zuvor aber nicht nehmen lassen, selbst am Ulmer Feiertag mitzuwirken. In Sevilla angekommen, warteten dienstags und mittwochs erst mal einige Trainingseinheiten auf die Drachenbootfahrer, ehe es von Donnerstag bis Sonntag in den Regatten um alles ging.

Drei Neu-Ulmer bei Drachenboot-EM in Sevilla

Oswald Löwlein trat in den Altersklassen Ü40 und Ü50 an und holte in deren Wettkämpfen dreimal Gold und zweimal Silber. Seine beiden Söhne stiegen zusammen in der U24 (Leistungsklasse) in ein Boot und gewannen zweimal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze. Oswald Löwlein ging im Kleinboot mit zehn und im Großboot mit 20 Sportlern an den Start, Sebastian und Maximilian Löwlein starteten im Kleinboot.

Über 5000 Sportler haben bei der EM um Medaillen gekämpft. Die Kosten der Neckardrachen musste jeder Starter selbst tragen. Im nächsten Jahr peilen sie die WM in Frankreich an. (gioe)

