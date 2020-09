vor 2 Min.

Verfrühter Jubel bei der SGM Ingstetten/Schießen

Plus Ingstetten/Schießen bringt sich gegen Srbija Ulm selbst um einen Punktgewinn. Das sind die Ergebnisse des dritten Spieltags in der Bezirksliga Donau/Iller.

Von Michael Schuster

Die SGM Ingstetten/Schießen hat am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga erneut Lehrgeld bezahlt. Die Mannschaft des verletzten Spielertrainers Nikolas Berchtold unterlag Srbija Ulm bitter und völlig unnötig mit 2:3. Der FC Burlafingen musste sechs Gegentreffer hinnehmen. So endeten die Spiele vom Wochenende.

Entsprechend geknickt war der Übungsleiter nach dem Abpfiff auch. Seine Mannschaft hatte erst kurz vor dem Ende die mögliche Punkteteilung durch einen dummen Fehler aus der Hand gegeben. Keeper Christian Jaksch, der zuvor einige Male gut pariert und seinen Job erledigt hatte, verschätze sich bei einem langen Ball massiv. Er konnte das Spielgerät außerhalb des Strafraums nur unzureichend mit dem Kopf klären und so avancierte Ulms Bester Denis Divkovic mit seinem Kopfball-Abstauber zum Matchwinner (92.). Die Spielgemeinschaft hatte insgesamt aber gute Arbeit abgeliefert und die vermeintlichen spielerischen Vorteile der Gäste mit viel Engagement und Kampfkraft ausgeglichen. Insbesondere nach der Pause schien der Aufsteiger das Geschehen weitestgehend im Griff zu haben. Dann gab allerdings Nenad Ilic mit einem vergebenen Kopfball ein serbisches Lebenszeichen ab (86.) „Wir haben uns um den verdienten Lohn gebracht“, haderte Coach Berchtold.

Ingstetten/Schießen verliert gegen Srbija Ulm

Die beiden anderen Gästetreffer resultierten aus Fernschüssen. Zunächst traf Denis Divkovic unhaltbar abgefälscht (8.). Nenad Ilic besorgte kurz vor dem Wechsel aus über 20 Metern das 1:2. Doch die Hausherren blieben von den Gegentoren unbeeindruckt und deckten immer wieder erkennbare Schwächen der Serben in der Rückwärtsbewegung auf. Fabian Span staubte in der zwölften Minute zum 1:1 ab, nachdem Dalibor Andic ihm den Ball beim Klärungsversuch sauber aufgelegt hatte. Das 2:2 erzielte Tim Elser nach einer guten Flanke des emsigen Maximilian Gauder.

Vor der Partie hatte Kreisliga-Staffelleiter Wilhelm Egerer der SGM den noch ausstehenden Meisterwimpel überreicht.

So endeten die weiteren Spiel des dritten Spieltages

FC Hüttisheim – SGM Aufheim/Holzschwang 2:6 (2:4). Aufheim legte los wie die Feuerwehr und führte durch die Treffer von Nicolas Eigner (1.), Florian Mayerhofer (2.) und Leon Dietz (13.) schnell. Hüttisheim stemmte sich mit den beiden Treffern von Agon Zeqiri (20./FE., 43.) gegen die Niederlage. Timo Eller brach den Gastgebern aber mit seinem Tor zum 4:2 kurz vor dem Seitenwechsel (45.) das Genick. Nach der Pause erhöhte Mayerhofer schnell auf 5:2 (49.), Leon Dietz besorgte den Endstand (87.).

TSV Blaubeuren – SV Lonsee 1:0 (0:0). Vor der Pause war Lonsee etwas aktiver, ohne allerdings zu großen Möglichkeiten zu kommen. Blaubeuren stellte mit dem Seitenwechsel taktisch um und kam nun besser zurecht. Am Ende besorgte Sezai Zehiroglu das Tor des Tages (75.).

TSV Bermaringen – SC Staig 2:2 (1:0). In der spannenden Partie ging Bermaringen durch Niklas Andraschek (16.) in Front. Die Älbler verpassten in der 29. Minute per Elfmeter die Chance, das Ergebnis auszubauen. Die Gäste hatten auch nach dem Platzverweis von Marius Czyborra (43./grobes Foul) große Mühe. Erst in der 74. Minute gelang Maurice Huber der Ausgleich. Okay Demirel schien die Partie für Staig entschieden zu haben (87.), doch Patrick Simmank glich per Elfmeter doch noch aus (90.).

TSG Söflingen – SV Thalfingen 1:2 (1:1). Für Thalfingen begann die Partie nicht gut. Sebastian Gawehn (24.) schoss die TSG in Front. Außerdem sah wenig später Mariano Jelusic (28.) nach einem groben Foul die Rote Karte (28.). Der SVT blieb aber trotzdem griffig und giftig und verdiente sich so den Sieg redlich. Luka Jelusic glich mit dem Pausenpfiff aus. Resul Buyuk besorgte das 2:1 (71.).

TSV Obenhausen – TSV Langenau 0:1 (0:1). Ein abgefälschter Fernschuss von Haydar Ertugrul (45.) brachte Langenau in Front. Nach der Pause dominierte der Gastgeber klar, vergab aber in gewohnter Manier selbst die besten Chancen.

SV Jungingen – TSV Blaustein 1:4 (0:4). Blaustein ging durch einen strittigen Elfer von Yannick Otto (18.) in Führung. Otto baute zehn Minuten später wieder durch einen Strafstoß aus. Insgesamt hatten die Gäste die Partie aber im Griff und kamen durch Marius Veith (32.) und Markus Breunig (45.) vor der Pause zur endgültigen Entscheidung. Jungingen wurde erst gefährlich, als Blausteins Markus Kling nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte (78.). Tim Bärtele verkürzte auf 1:4 (80.).

SC Türkgücü Ulm – FC Burlafingen 6:0 (3:0). Burlafingen hatte zwar selbst zwei gute Möglichkeiten, blieb aber trotzdem ohne jede Chance auf einen Punkt. Türkgücü machte es am Ende sogar noch gnädig. Gökhan Gündüz (23., 54.), Ousman Fatajo (32.), Mirhad Mehanovic (45.), Harun Sahin (84.) und Görkem Orum (88.) erzielten die Tore. (mis)

