Viele offene Fragen

Der TSV Pfuhl steht vor einer Zweitligasaison mit personellen und strukturellen Herausforderungen

Von Stefan Kümmritz

Auch die Turner des TSV Pfuhl stehen vor einer neuen Saison mit vielen Unwägbarkeiten. Der Verband hat schon erste Maßnahmen ergriffen und die Süd- ebenso wie die Nordstaffel der Zweiten Bundesliga zweigeteilt. Somit haben die Pfuhler in der regulären Runde nur drei Gegner. Nur einen der drei Kämpfe können sie in heimischer Halle austragen, wobei dieser wohl nicht in der großen Dreifachhalle über die Bühne gehen wird, sondern in der Trainingshalle.

Jochen Scheuerer zufolge, dem Vorsitzenden des Turn-Fördervereins und stellvertretenden Chefs des TSV Pfuhl (zusammen mit Johannes Stingl), hat der Verein von der Stadt Neu-Ulm nämlich noch keinen Überlassungsvertrag für die große Halle bekommen. „Die coronabedingten Auflagen in Bayern sind so weitreichend, dass es die Stadt schwer hat, Sportlern die Halle zu überlassen.“ Mit dem Beschluss der bayerischen Staatsregierung vom Dienstag dürfen ab 19. September immerhin wieder 200 Menschen in die Halle kommen – pro Wettkampf sind laut Scheuerer insgesamt etwa 50 Sportler, Offizielle und Kampfrichter vor Ort.

Ungeachtet der Frage, ob die Heimwettkämpfe in der großen oder kleinen Halle stattfinden, soll die Saison für die Pfuhler Turner am 10. Oktober mit dem Wettkampf beim TSV Buttenwiesen beginnen. Am 24. Oktober hat der TSV Pfuhl gemäß dem Wettkampfplan den TV Schiltach zu Gast, am 14. November muss er beim VfL Kirchheim antreten. Auf den 21. November ist das Halbfinale angesetzt, dem an einem noch nicht feststehenden Zeitpunkt das Aufstiegsfinale folgt. Am Ende wird nur ein Team in die Erste Bundesliga aufrücken. Absteiger aus der ersten und zweiten Liga wird es diesmal nicht geben. Wie Scheuerer erklärt, habe es beim Zweitligateam keine Abgänge, aber auch keine Zugänge gegeben. Die Mannschaft stellt sich im Prinzip auf wie im vergangenen Jahr. Aber nur im Prinzip, denn von den theoretisch zur Verfügung stehenden Ausländern werden der russische Spitzenmann Dimitrij Lankin sowie die Litauer Tomas Kuzmickas und Rokas Guscinas eher nicht nach Deutschland einreisen können. „Wir bemühen uns, die Jungs her zu bekommen“, verspricht Jochen Scheuerer, „aber es wird sehr schwer.“ So bauen die Pfuhler vornehmlich auf den starken Briten Joshua Nathan und den Österreicher Alexander Benda. So gut wie im Vorjahr dürfte das Team damit aber nicht sein.

Neben den sportlichen Herausforderungen gibt es für den TSV Pfuhl derzeit aber auch strukturelle Dinge zu klären. Nachdem Patrick Winter Ende des Monats sein Amt als Vereinsvorsitzender aufgeben wird, müssen Johannes Stingl und Jochen Scheuerer nach einem neuen Klubchef suchen. „Bisher ist noch keiner in Sicht, der den Job machen könnte“, sagt Scheuerer. „Das Problem ist, dass es im Verein eine Fraktion der Bewahrer und eine der Veränderer gibt, wobei ich zur zweiten Fraktion zähle. Wir müssen Strukturänderungen vornehmen, die Buchhaltung auslagern, die gut funktionierende Tennisabteilung möchte sich vom Verein lösen und einen TC Pfuhl gründen. Dazu müsste sie aber die Anlage im Steinhäule kaufen, die der Stadt gehört. All das geht nicht von heute auf morgen und nicht ohne Reibung.“

