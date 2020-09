vor 32 Min.

Vier Tore in sechs Minuten: SSV Ulm erreicht Viertelfinale des WFV-Pokals

Die Ulmer Spatzen brauchen gegen den Landesligisten SV Bonlanden im Achtelfinale des WFV-Pokals etwas, um in Fahrt zu kommen. Dann legen sie aber los.

Von Gideon Ötinger

Zuerst hatte der SSV Ulm 1846 Fußball mit dem Landesligisten SV Bonlanden zu kämpfen, dann klingelte es mit schöner Regelmäßigkeit im Tor der Gastgeber: Mit einem 7:1 (6:0) haben die Ulmer Spatzen am Dienstagnachmittag das Viertelfinale des WFV-Pokals erreicht. Die Auslosung der nächsten Runde ist für Freitag, 2. Oktober, geplant.

Bevor der Ulmer Torreigen in der 22. Minute durch den Treffer von Steffen Kienle begann, hatte der SSV jedoch die ein oder andere brenzlige Situation zu überstehen. Bonlanden dachte nicht daran, gegen den Regionalligisten nur zu verteidigen, sondern spielte frech und durchaus konzentriert nach vorne. Daraus wäre fast ein Rückstand der Spatzen resultiert, denn ihr Linksverteidiger Marcel Schmidts, der nach seiner Verletzung wieder im Kader stand, brachte in der 17. Minute seinen Torhüter Christian Ortag in Bedrängnis. Sein Rückpass geriet zu schwach und konnte so von Bonlandens Caglar Celiktas abgefangen werden, der den Ball jedoch nicht im Ulmer Tor unterbrachte. Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern von den Fildern und die Spatzen brauchten eine gewisse Zeit, ehe sie in die Partie gefunden hatten – dann legten sie aber los.

SSV Ulm 1846 Fußball besiegt den SV Bonlanden mit 7:1

Nach Kienles Führungstor dauerte es zehn Minuten, ehe Felix Higl nachlegte und das erste von vier Ulmer Toren in sechs Minuten erzielte. Es folgten Treffer von Kienle (34.), Higl (35.) und Burak Coban (38.). Das 6:0 steuerte Higl mit seinem dritten Treffer mit dem Halbzeitpfiff bei (45.). In Halbzeit zwei ließen es die Spatzen dann etwas langsamer angehen, was Bonlanden etwas Auftrieb gab. Erst traf Dominic Schilling zum 1:6 per Foulelfmeter (60.) und wenig später schreckte ein Lattentreffer des SV die Ulmer auf. Kurz darauf traf Gökalp Kilic aber zum 7:1-Endstand (71.).

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Rinaldi (63. Kehl), Krebs, Schmidts – Kilic, Gashi, Beck (46. Baier), Kiefer, Coban (46. Jann) – Higl (46. Fink), Kienle.

