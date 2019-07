00:02 Uhr

Vöhlinstadion wird zum Wohnzimmer

Zum Auftakt vier Heimspiele nacheinander. Das zweite steigt gegen Buchbach

Nach dem Fußballfest bei der Saisoneröffnung der bayerischen Regionalliga gegen den FC Memmingen kehrt beim FV Illertissen wieder der Alltag ein: Bereits am heutigen Freitag (19 Uhr) steht das zweite Heimspiel gegen den TSV Buchbach auf dem Programm.

Die beiden Gründungsmitglieder der Regionalliga Bayern stehen sich dann zum bereits 15. Mal gegenüber und bisher ist die Bilanz beinahe ausgeglichen: Sechs dieser Duelle endeten unentschieden, drei hat der FV Illertissen gewonnen und fünf die Mannschaft aus dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn. Während der FVI allerdings mit dem 2:0-Derbysieg gegen Memmingen einen erfolgreichen Saisonstart gefeiert hat, verlor Buchbach mit 1:3 gegen den FC Augsburg II. Die Entscheidung fiel allerdings spät durch zwei Treffer des Augsburger Jokers Kilian Jakob nach der 85. Minute.

Der Illertisser Gegner steht dadurch jedenfalls bereits ein wenig unter Druck, denn mit zwei Niederlagen will Buchbach natürlich nicht in die Saison starten.

Der FVI seinerseits weiß, was auf ihn zukommt, denn in der vergangenen Saison gewann Buchbach im Vöhlinstadion mit 3:1. „Das ist uns Warnung genug“, mahnt Trainer Marco Küntzel: „Natürlich gehen wir mit einer guten Ausgangsposition in dieses Spiel, das ist aber auch alles. Buchbach ist ein äußerst unangenehmer Gegner, der nie aufgibt und bis zum Umfallen kämpft. Das wissen wir aber und werden auf jeden Fall entsprechend dagegen halten. Wir wollen mit einer engagierten Leistung nachlegen und unbedingt drei weitere Punkte holen.“ Der Spielplan eröffnet dem FV Illertissen jedenfalls alle Chancen auf einen guten Start in diese Saison, denn in den ersten vier Partien hat er Heimrecht.

Kapitän Moritz Nebel wird wegen einer beruflichen Fortbildung gegen Buchbach fehlen. Auch der jüngste Neuzugang Kai Luibrand vom SSV Ulm 1846 Fußball ist noch nicht für einen Einsatz vorgesehen. Er soll sich zunächst im Training akklimatisieren. Abgesehen von den Dauerpatienten Maurizio Scioscia und Tim Buchmann kann Küntzel ansonsten aus dem Vollen schöpfen. (hs)

Themen Folgen