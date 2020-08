vor 33 Min.

Vöhringer Pfeilschützen möchten im Oktober starten

Plus Die Vöhringer Pfeilschützen haben einen Termin für den Saisonstart in der Bundesliga. Zwei junge Neuzugänge hat der Verein zu vermelden.

Von Stefan Kümmritz

Für die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen und seiner Konkurrenten beginnt die neue Bundesligasaison endgültig am Wochenende des 10. und 11. Oktober. Das hat die Ligaleitung des Deutschen Schützenbunds mitgeteilt und gleich den Wettkampfplan angefügt.

Zum Auftakt treten die Vöhringer am 10. Oktober in der Fürther Turnhalle der Hans-Böckler-Schule um 16.30 Uhr gegen Aufsteiger FSG Diessen an und am Tag darauf an gleicher Stelle um 10 Uhr gegen Eichenlaub Saltendorf. Zwei Wochen später ist das Team von Trainer Sven Martini dann Gastgeber für fünf Mannschaften. Austragungsort ist beim Heimauftritt wie in der vergangenen Saison die Weißenhorner Fuggerhalle. Ob und wie viele Zuschauer dann zugelassen sind, hängt vom Ausmaß der Corona-Pandemie im Herbst ab. Am 24. Oktober ist in Weißenhorn erst die SSG Dynamit-Fürth (18 Uhr) Gegner der Vöhringer, am Sonntag (25. Oktober) der SSV Kronau (13 Uhr).

Gemeldet für die kommende Bundesliga-Saison hat der SV Pfeil Vöhringen folgendes Team: Elavenil Valarivan (Indien), Michaela Kögel, Andreas Renz, Sergei Kamenskiy (Russland), Oleh Tsarkov (Ukraine), Milenko Sebic (Serbien), Hannah Steffen, Antonia Back, Florian Krumm sowie die beiden 19-jährigen Neuzugänge Alisa Zirfaß (SV Benningen) und Eszter Denes (Budapest/Ungarn).

Saisonstart der Schützen-Bundesliga für 10. Oktober geplant

Wäre jetzt schon der Start in die neue Runde, wären die Pfeil-Schützen gut gerüstet. Als sich am vergangenen Wochenende zum ersten Mal wieder seit Beginn der Corona-Pandemie die Elite der deutschen Luftgewehr- und Kleinkaliber-Sportschützen zum Kader-Sichtungslehrgang des Deutschen Schützenbunds auf der Olympia-Schießanlage in München traf, der gleichzeitig eine erste Ausscheidung für die Europameisterschaft 2021 war, waren mit Hannah Steffen, Michaela Kögel, Antonia Back, Anita Mangold, Andreas Renz (alle Aktive) und Alisa Zirfaß (Juniorinnen) gleich sechs Sportler aus Vöhringen dabei. In überragender Form präsentierte sich Hannah Steffen, die am Ende klar vorne lag und im zweiten Durchgang mit 631,2 Ringen (sechs Serien) ein Weltklasseergebnis erzielte. Mit dem Gesamtergebnis von 1258,8 Ringen (erster Durchgang 627,6) liegt sie jetzt in der deutschen Rangliste auf Platz eins. Erstmals dabei war Michaela Kögel und sie setzte sich auf Anhieb mit 1253,4 Gesamtringen auf Rang drei. Antonia Back wurde Zwölfte (1246,9), Neuzugang Anita Mangold aus Laichingen (SSVG Brigachtal) kam auf Platz 27 (1235,7).

Andreas Renz sicherte sich bei den Männern Rang drei (1248,1), die hochtalentierte Alisa Zirfaß wurde bei den Juniorinnen mit dem Luftgewehr Siebte (1243,0) und gewann die Kleinkaliberkonkurrenz (1167). Sie führt mit dem Kleinkaliber die deutsche Rangliste an. Steffen, Zirfaß, aber auch Kögel und Renz haben Chancen, bei der EM im kommenden Jahr dabei zu sein. Die nächste Sichtung und EM-Ausscheidung ist für Ende September geplant.

