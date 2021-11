Frauen an der Spitze

Männer des TSV Weißenhorn haben dagegen in München nichts zu bestellen

Die Männer des TSV Weißenhorn hatten beim Spiel der Volleyball-Landesliga in der bayerischen Landeshauptstadt nichts zu bestellen. Der Mittelblock machte gegen TB München keinen Stich und so war es wenig erstaunlich, dass München den ersten Satz mit 25:20 nach 23 Minuten Spielzeit für sich entscheiden konnte. Auch die Sätze zwei (17:25) und drei (25:27) gingen an den TB. Lediglich im dritten Durchgang kam aufseiten des TSV Weißenhorn kurz Hoffnung auf.

Dagegen verteidigten die Weißenhorner Frauen in Kleinaitingen in überzeugender Manier die Tabellenführung in der Bezirksklasse. Der gewiss nicht schwache FC Kleinaitingen war über nahezu das gesamte Spiel der Weißenhorner Power unterlegen. Lediglich in Durchgang eins gelang Kleinaitingen zu Beginn eine deutliche 5:1-Führung. Doch beim 10:9 war die Wende geschafft und diesen Vorsprung verteidigten die TSV-Frauen bis zum 25:22. Die anschließenden Durchgänge zwei (25:18) und drei (25:18) waren klare Angelegenheiten für die Weißenhornerinnen. Die zehrten weiter von dieser Euphorie und fertigten den nächsten Gegner TSV Königsbrunn im ersten Satz mit 25:6 Punkten ab. Nach dem Verlust des zweiten Durchgangs (23:25) legte der TSV Weißenhorn wieder einen Zahn zu (25:20; 25:17). (AZ)