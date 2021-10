Freudiger Gruß von der Tabellenspitze

Weißenhorner Frauen gewinnen zwei Spiele ohne Satzverlust

Die Volleyballerinnen des TSV Weißenhorn haben beim Spieltag in Buchloe mit zwei Siegen die Tabellenspitze in der Bezirksliga erobert.

Gegen die gastgebenden Lechrain-Volleys begannen die Weißenhornerinnen nervös (8:9), kamen aber mit zunehmender Spieldauer immer besser zurecht. Vor allem ihre cleveren Aufschläge zeigten Wirkung beim Gegner. Mit 25:16 entschied der TSV Weißenhorn Durchgang eins für sich. Noch deutlicher war die Dominanz in Satz zwei. In nur 19 Minuten gewann Weißenhorn mit 25:12. Im finalen dritten Durchgang lagen beide Teams bis zum 18:16 fast gleichauf, danach zog Weißenhorn erneut die Zügel an und brachte mit 25:18 den ersten Sieg der Saison mit 3:0 unter Dach und Fach.

Eine nur etwas härtere Nuss war der zweite Gegner TSV Sonthofen, der mit druckvollen Angriffen mächtig loslegte. Aber so sehr sich die Allgäuerinnen auch bemühten – die Spielerinnen des TSV Weißenhorn hatten zu oft die bessere Antwort. Viele Spielzüge liefen nach diesem Schema ab: Der Weißenhorner Block entschärft den gut vorgetragenen Angriff des Gegners, die sehr aufmerksame Feldabwehr bringt den Ball mit Qualität nach vorne zum Aufbau, der setzt seine Angreiferinnen geschickt ein, die wiederum ein ums andere Mal sicher abschlossen. Bis zum 10:11 aus Weißenhorner Sicht in Durchgang eins, dem 7:9 im zweiten Satz und dem zwischenzeitlichen 7:5 im dritten waren beide Teams punktemäßig nahezu gleichauf, doch dann zündete Weißenhorn in jedem Satz den Volleyball-Turbo. Mit 25:15, 25:16 und 25:11 überrollten die Schützlinge von Trainer Klaus Wagner auch den TSV Sonthofen.

Wagner freute sich hinterher nicht nur über die Leistung der Mannschaft und die Ergebnisse: „Besonders erwähnenswert ist die großartige Unterstützung von der Spielerbank.“ (AZ)