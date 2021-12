Missglückter Champions-League-Auftakt für den VfB Friedrichshafen

Plus Im ersten Spiel der Champions-League-Saison 2022 verliert der VfB Friedrichshafen knapp. Woran es gegen Knack Roeselare aus Belgien gehapert hat.

Der VfB Friedrichshafen hat zum Auftakt in die Champions League-Saison 2022 verloren. In Neu-Ulm unterlagen die "Häfler" dem belgischen Team Knack Volley Roeselare mit 2:3 (18:25, 25:23, 16:25, 25:22, 9:15). Vor allem im Aufschlag waren die Gäste dem deutschen Rekordmeister überlegen.